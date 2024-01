MADE IN NATURE: OGSÅ I ÅR TIL STEDE PÅ FRUIT LOGISTICA

Europæiske forbrugere bliver mere og mere opmærksomme på økologisk landbrug, som er det mest bæredygtige produktionssystem set fra mange synsvinkler.

COPENAGHEN, DENMARK, January 31, 2024 / EINPresswire.com / -- Fra den 7. til den 9. februar kan besøgende i CSO Italias kollektive rum "The Beauty of quality" (Hall 2.2 Hall A20) møde virksomhederne i projektet, der er medfinansieret af EU, og opdage og smage den fremragende kvalitet af økologisk frugt og grønt.Alt er klar i CSO Italias hovedkvarter til den nye udgave af Fruit Logistica, den største europæiske messe i sektoren, som afholdes i Berlin fra den 7. til den 9. februar 2024.Igen i år vil den vigtige begivenhed være scenen for Made in Nature, det europæiske program til fremme af økologisk frugt og grønt i Italien, Frankrig, Tyskland og Danmark, 4 lande, der tilsammen har et økologisk dyrket areal på omkring 6,6 millioner hektar (FIBL-AMI data, 2022), 45% af det samlede økologiske dyrkede areal i EU.Desuden er de europæiske forbrugere i stigende grad bevidste om og opmærksomme på økologiske produkter, og forbrugstendensen for Italien i 2024, som rapporteret af Coop Winter Edition Report, ser en markant forbedring i tilbøjeligheden til at købe frugt og grønt, idet 45% af forbrugerne i stikprøven er styret i deres indkøb af valget af sunde produkter. Ud over fordelene ved økologisk landbrug, som også er det mest bæredygtige produktionssystem med hensyn til energibesparelser (-50%), reduktion af nitrater i grundvandet (-50%), øget biodiversitet (+30%) og meget mere.Aftale derfor på Fruit Logistica med Made in Nature og de virksomheder, der deltager i projektet: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Verybio i det kollektive rum CSO Italy "The Beauty of quality" (Hall 2.2 Hall A20).Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er udelukkende afsenderens/afsendernes og er ikke udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgans for Forskning (REA)’s officielle holdning. Hverken Den Europæiske Union eller den tildelende myndighed kan holdes ansvarlige herfor.