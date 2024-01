El Dr. Fabio Tandioy se distingue como Ponente en Evento ECUMANO durante el Curso de Medio Término de la IFSSH en Quito

Dr. Fabio Tandioy Experto Cirujano de Mano y Muñeca. Dr. Fabio Tandioy Experto Cirujano de Mano y Muñeca.

MIAMI, FL, UNITED STATES, January 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Es con gran orgullo y satisfacción que se ha anunciado la participación del destacado cirujano, Dr. Fabio Tandioy, como ponente en el evento ECUMANO, en el marco del próximo Curso de Medio Término de la International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH).Este prestigioso evento se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Metropolitano de la ciudad de Quito, Ecuador, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024.El Dr. Fabio Tandioy compartirá sus conocimientos y experiencia en el campo de la cirugía de la mano y muñeca en varias sesiones programadas durante el curso. A continuación, se detallan los eventos en los que participará:La inauguración y Cóctel se llevará a cabo el Miércoles 31 de enero de 2024, a las 19:00 en el Salón Equinoccio, en el Centro de Convenciones Metropolitano donde el Dr. Tandioy será el moderador y presentador.El Jueves 01 de febrero de 2024, de 12:00 a 13:00 se llevará a cabo una actividad en el que el Dr. Tandioy será moderador en el módulo "Instructional Wrist Arthroscopy from Basics to Most Advanced" presentado por el Dr. Andrea Atzei. Este evento se llevará a cabo en el Salón Hemisferio Sur, Centro de Convenciones Metropolitano en el marco de la Conferencia sobre Fracturas de Radio Distal: Manejo Artroscópico.Ese mismo Jueves a las 16:20 se llevará a cabo el Modulo: Arthroscopy (IWAS - LAWA Scientific Cooperation) en el Salón Hemisferio Sur, Centro de Convenciones Metropolitano. Además, como ponente del Primer Mid Term de la IFSSH, el Dr. Fabio Tandioy tiene el honor de ser invitado a la cena "Uniendo a la Cirugía de la Mano desde el Centro del Planeta", que se llevará a cabo en la "Ciudad Mitad del Mundo" el viernes 2 de febrero a partir de las 20:00 horas.Este evento es una oportunidad única para que profesionales de la salud y expertos en cirugía de la mano y muñeca se congreguen para intercambiar conocimientos y experiencias. La participación del Dr. Fabio Tandioy promete enriquecer aún más este destacado encuentro.Información sobre el Dr. Fabio Tandioy, su experiencia y contribuciones al campo de la cirugía de la mano y muñeca:Con más de 10 años de experiencia como cirujano de mano, ha desarrollo su práctica privada en la Torre Medica el Tesoro y en la Torre Medica de la Clínica Las Américas la cual está entre una de las mejor posicionadas en Centro y Suramérica.Su objetivo siempre es buscar nuevas opciones de manejo para brindarle a sus pacientes una pronta recuperación, esto lo ha motivado a estar continuamente en entrenamientos para desarrollar nuevas habilidades. Sus visitas frecuentes a los líderes mundiales en Artroscopia de muñeca le han ayudado a construir su perfil no solo en Colombia y Latinoamérica, sino también a desarrollar y a publicar técnicas quirúrgicas en revistas internacionales de cirugía de mano. Hoy es un invitado frecuente en congresos tanto dentro y fuera de Colombia.Con una formación académica sólida y una participación activa en diversas sociedades científicas, el Dr. Tandioy se ha destacado como un referente en el campo de la Cirugía de Mano y la Artroscopia de Muñeca.Formación Académica en Instituciones de RenombreEl camino del Dr. Tandioy hacia la excelencia comenzó en la Universidad de Barcelona, España, donde se sumergió en el estudio de la Cirugía de Mano en el año 2011-2012. Su búsqueda constante de conocimiento lo llevó a Italia en dos ocasiones, participando en Observerships de Artroscopia de Muñeca bajo la tutela del renombrado Dr. Andrea Atzei en 2018 y 2022. Además, en 2014, perfeccionó sus habilidades con un Observership en Artroscopia de Muñeca y Microcirugía en la Clínica Dr. Pinal en España.Afiliaciones a Sociedades Científicas de PrestigioEl Dr. Tandioy es un miembro activo de varias sociedades científicas, consolidando su conexión con la comunidad médica a nivel mundial. Entre sus afiliaciones se encuentran la Asociación Colombiana de Cirujanos de Mano, la International Wrist Arthroscopy, la Sociedad Latinoamericana de Artroscopia de Muñeca, la American Society for Surgery of the Hand y la Sociedad Colombiana de Cirugía de Ortopedia y Traumatología.Contribuciones Científicas DestacadasEl brillante cirujano ha contribuido significativamente al avance de la disciplina a través de sus publicaciones en revistas especializadas:Arthroscopic Assisted Treatment of Combined Trapezium and Bennett Fracture-Dislocation Techniques in Hand & Upper Extremity Surgery - Octubre de 2022.Allinside Anatomic Arthroscopic (3A) Reconstruction of irreparable TFCC Tear - Journal Wrist Arthroscopy, Octubre de 2021.Wrist Arthroscopy: Indications, Portal Anatomy and Therapeutic Advances - Orthopaedics and Trauma, Volumen 35, Issue 4, Agosto de 2021, 234-248.(Dry) Arthroscopic Partial Wrist Arthrodesis: Tips and Tricks - Handchir Mikrochir Plas Chir 2014; 46: 300 – 306.Modified Technique for Basilar Thumb Osteoarthritis - Journal Hand Surgery, Febrero de 2014; 39(2):362-367.La trayectoria del Dr. Tandioy no solo resalta su destreza técnica, sino también su dedicación a la investigación y al intercambio de conocimientos en la comunidad médica global. Colombia puede enorgullecerse de contar con un talento excepcional que está elevando el estándar en la cirugía ortopédica y dejando huella en el escenario internacional.