GEMT I NATUREN: ZERO-EMISSIONEN ORCHARD VOKSER

DENMARK, January 29, 2024 / EINPresswire.com / -- I det andet år af det europæiske projekt, der blev fremmet af CSO Italien, blev yderligere 90 frugttræer plantet i alt 180. Gården anslås at udligne 13.500 kg CO2.The Made in Nature nul-emission frugtplantage fortsætter og vokser, projektet forfremmet af CSO Italien og finansieret af’Unione Europea til fremme af organisk’ortofrutta frisk og forarbejdet i Italien, Frankrig, Tyskland og Danmark. Følgende italienske virksomheder deltager også i projektet: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Verybio.Zero Emissions Orchard bestemmer, at enhver salgsfremmende handling, der udføres inden for projektet, kompenseres med hensyn til CO2 ved at plante frugttræer, buske og græsplæne.Alle de handlinger, der er planlagt af projektet, er designet i a'optik for reduktion af 'kulstofaftryk gennem' brug af informationsmateriale fremstillet på genbrugspapir, begrænsning af flyrejser for de operatører, der er involveret i projektet, og, være meget opmærksom på at undgå madaffald i salgsfremmende handlinger og til sidst dematerialisere de fleste af aktiviteterne.Orchard er placeret i Bologna (Italien) ved Centro Agroalimentare (CAAB). Hvert år plantes 90 frugtplanter (æbler, blommer, ferskner, abrikoser) for i alt 270 planter, der skønnes at bidrage til fikseringen af 13.500 kg kuldioxid i den treårige periode. I øjeblikket er der plantet 180 frugttræer.Orchard har også sociale formål. De indsamlede frugter vil blive doneret til de populære køkkener i Bologna, og arbejdet med udvikling af frugtplantagen er af Eta Beta Social Cooperative.Finansieret af Den Europæiske Union. De synspunkter og holdninger, der kommer til udtryk her, er udelukkende afsenderens/afsendernes og er ikke udtryk for Den Europæiske Unions eller Det Europæiske Forvaltningsorgans for Forskning (REA)’s officielle holdning. Hverken Den Europæiske Union eller den tildelende myndighed kan holdes ansvarlige herfor.