Gamelight 预计在 2024 年实现 10 亿美元收入

HAMBURG, GERMANY, January 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- 引起行业轰动的移动营销公司Gamelight，仅在成立一年后就预计将在2024年实现10亿美元的收入。其成功的关键在于他们独有的人工智能算法，这一算法颠覆了之前传统的移动营销模式。

作为一家总部设在德国的公司，Gamelight在短短一年内迅速发展成为最大的移动游戏用户获取平台。

Gamelight 成功的秘诀是什么？

Gamelight的成功源于其创新人工智能算法。通过在10个自营游戏推荐平台上充分利用广泛的用户群，我们不断为全球最大的移动游戏发行商们提供高质量的用户。在创立的第一年，Gamelight已经跻身北美、欧洲、日本和韩国最大游戏推荐平台之一。

Gamelight联合创始人Florian Elmies表示：“我们是在没有任何外部投资或大公司支持的情况下从零开始创建Gamelight的。看到Gamelight在如此短的时间内成为移动营销领域的知名品牌，我们感到非常荣幸，这要归功于我们为合作伙伴提供的服务质量和用户规模。”

该平台的成长还得益于其多元化和充满活力的团队，他们遍布全球12个不同的地点，包括德国汉堡的现场办公室以及加拿大、英国、中国等国家，覆盖整个欧洲地区。通过在世界各地寻找最杰出的人才，Gamelight创造了广泛的视野和开放的文化，这推动了平台的发展和成功。

我们采访了Gamelight的联合创始人Günay Aliyeva，她分享了平台成功的秘诀："我们的人工智能平台一直以来都非常可靠，能够为合作伙伴提供卓越的结果，给予他们深刻印象。我们的目标是解决UA经理们面临的各种挑战，而通过我们出色的团队，我们成功地实现了这一目标！"

2023 年 Gamelight 获得的表彰

● 荣获 dotComm "最佳人工智能工具 "白金奖，以及 "最佳数字广告活动 "和 "最佳数据收集和应用"奖。

● 目前在 AppsFlyer Index 的多个游戏垂直领域和地区的广告来源中排名前三，仅次于 Google 和 Meta，超过 Applovin、ironSource、Unity、TikTok 等。

● 荣获 "2023 年应用增长奖"（App Growth Awards 2023）最佳应用广告平台奖。

● Gamelight 的广告支出占全球所有 Match-3 游戏支出的 11.25%，在其 11 个活跃地理区域的广告支出占 15%-20%，是 iOS 上最大的广告来源的前三名，在 Android 上仅次于 Google Ads，位居前两名。

● 荣获 Digiday 最佳移动营销平台技术奖，在 AppsFlyer、Liftoff、PLAYSTUDIOS 和 Adjust 等公司中脱颖而出。

那么，Gamelight 的人工智能算法究竟是如何运作的呢？

Gamelight 人工智能平台利用丰富的数据点提供实用的见解，来推动业务结果。这些数据使 Gamelight 能够了解用户偏好，并据此定制营销策略。

通过深入研究用户的游戏历史，Gamelight的算法能够详细了解用户的偏好、所喜欢的游戏类型以及过去的游戏互动。这使他们能够为每位玩家提供与其个人兴趣高度相关的推荐。

为了更全面地了解用户，Gamelight将年龄、性别和位置等人口统计数据纳入分析。这进一步加深了对目标受众的了解，使平台能够提供更准确的用户定位和个性化的游戏体验。

此外，该平台还擅长辨识玩家的行为模式，这有助于提高用户的参与度和留存率，推动Gamelight算法不断优化用户体验并延长其玩游戏的时间。

Gamelight的未来

Gamelight 不会止步于此。联合创始人Florian Elmies对他们未来计划充满期待：

"我们将颠覆移动广告领域。我们即将推出的项目将为用户带来更多乐趣，为应用程序发行商带来更大的成功，并引入前所未有的创新概念"。

Gamelight的先进人工智能算法正在全面改写移动营销的游戏规则，为合作伙伴提供了一系列独特的策略来吸引用户并推动收入增长。通过深度数据分析为基础的个性化推荐，Gamelight不断创造出卓越成果，不仅领先于行业标准，更在重新定义传统的移动营销模式。这使得Gamelight成为创新和效果方面的引领者，为整个行业注入了新的活力。