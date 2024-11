Gamelight、最新のAppsFlyerパフォー マンスインデックスで日本および韓国 のカジュアルゲーム分野でトップ2に ランクイン

「アジアにおける当社の影響力はますます強まっており、今回の受賞は私たちがモバイル マーケティングのリーディングプラットフォームとして確立していることの証です。今後も 日本と韓国のパブリッシャーに革新的なソリューションを提供していくことを楽しみにして います。” — Günay Azer

JAPAN, JAPAN, November 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- AI搭載のモバイルゲーム向けユーザー獲得プラットフォーム「Gamelight」が、最新の AppsFlyerパフォーマンスインデックスで世界No.1のリワードメディアソースに選ばれ、特 にアジア市場で顕著な成果を挙げています。日本と韓国という世界有数のモバイルゲーム 市場において、Gamelightはカジュアルゲーム分野で全メディアソース中トップ2のランキ ングを達成しました。この栄誉は、Gamelightの急成長と、アジア市場でのモバイルマーケ ティングにおける強力な影響力を証明するものです。

日本と韓国のカジュアルゲーム市場における支配的な地位

AppsFlyerパフォーマンスインデックスは、毎年トップパフォーマンスを誇るメディアソー スをランキングする業界標準の指標です。Gamelightが日本と韓国のカジュアルゲーム分野 でトップ2入りしたことは、このプラットフォームが両市場のゲームパブリッシャーの ニーズに合わせた柔軟な対応力を持つことを示しています。Gamelightの高度なAIアルゴリ ズムにより、パブリッシャーはエンゲージメントが見込まれるユーザーとつながりやす く、リテンション率やライフタイムバリュー(LTV)の向上が期待できます。

この日本と韓国での成果は、Gamelightにとって大きな転換点であり、アジアにおける同社 の存在感を強化するとともに、トップクラスのモバイルマーケティングプラットフォームと しての成長をさらに後押ししています。日本と韓国での戦略的な展開を通じて、Gamelight は、リワード型ユーザー獲得(UA)戦略を多様なゲーミング文化に適応させ、高品質な結 果を提供する能力を実証しています。

リワード型UAにおけるGamelightの影響力

Gamelightは、リリース以来、リワード型UAを従来の補助的なチャンネルから主要な戦略へ と進化させる役割を果たしてきました。特に革新的なAIアプローチにより、ユーザー行動や 嗜好を詳細に分析する強力なAIアルゴリズムを駆使し、ターゲットを絞った効果的なキャン ペーンを展開しています。このAIによる精密なターゲティングは、ユーザーが最も楽しめる ゲームとマッチングし、リテンション率を高め、LTVを最大化します。

Gamelightは、広告費回収率(ROAS)、長期的なリテンション、ライフタイムバリュー (LTV)といった主要なパフォーマンス指標(KPI)を優先することで、常に優れた成果を 上げています。これにより、パートナーはユーザー獲得と収益成長において競争優位性を得 ることができます。

また、同社の影響力により、iOS市場でのリワードマーケティングの存在感も拡大し、他社 がグローバル市場で同様の戦略を採用するきっかけとなっています。

「アジアにおける当社の影響力はますます強まっており、今回の受賞は私たちがモバイル マーケティングのリーディングプラットフォームとして確立していることの証です。今後も 日本と韓国のパブリッシャーに革新的なソリューションを提供していくことを楽しみにして います。」- 共同創業者 Günay Azer

総括:日本と韓国のモバイルマーケティングにおけるリーダーとして

日本と韓国でカジュアルゲーム分野におけるトップ2にランクインし、世界でリワード型 メディアソースNo.1の地位を確立したGamelightは、アジア市場でトップクラスのモバイル マーケティングプラットフォームとしての地位を確立しました。リワード型UAが進化を遂 げる中、Gamelightのアジアでの影響力は、パブリッシャーが高品質なユーザー獲得を大規 模に実現できるよう支援し、活況を呈する地域のモバイルゲーム市場で今後の成功を見据 えています。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.