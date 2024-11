게임라이트, 최근 앱스플라이어 성과 지수에서 일본 및 한국 캐주얼 게임 부문 전체 2위에 올라

"당사의 아시아 내 영향력은 계속 커지고 있으며, 이번 성과는 게임라이트가 업계 최고의 모바일 마케팅 플랫폼으로서 인정받은 것이라 생각합니다. 앞으로도 일본과 한국의 다양한 공급자들에게 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 노력하겠습니다",- 라며 공동 창업자 Günay Azer가 뒷받침했습니다.” — Günay Azer

SOUTH KOREA, November 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- AI 기반 모바일 게임 유저 확보 플랫폼인 게임라이트(Gamelight)가 최근 앱스플라이어(AppsFlyer) 성과 지수에서 전 세계적으로 보상형 광고 부문 1위를 기록했으며, 특히 아시아 지역에서 큰 성공을 거두고 있다고 발표했습니다. 특히 세계 최대 모바일 게임 시장 중 두 곳인 일본과 한국에서 게임라이트는 전체 미디어 매체 중 캐주얼 게임 부문 전체 2위를 달성했습니다. 이로써 게임라이트는 해당 지역의 모바일 마케팅에 대한 빠른 성장과 막강한 영향력을 입증했습니다.

일본과 한국의 캐주얼 게임 시장 점유

앱스플라이어 성과 지수는 매년 실적이 가장 우수한 미디어 매체의 순위를 선정하는 신뢰성 높은 업계 벤치마크입니다. 일본과 한국에서 캐주얼 게임 부문 전체 2위에 오른 게임라이트의 성과는 빠르게 변화하는 현 시장에서 게임 공급자들의 니즈를 충족시킬 수 있는 플랫폼의 탁월한 역량을 보여줍니다. 게임라이트의 뛰어난 AI 기반 알고리즘을 통해 게임 공급자들은 높은 참여 가능성을 보이는 유저와 연결될 수 있도록 유저들과 연결하여 유지율과 고객 생애 가치(LTV)를 높입니다.

이번 일본과 한국 시장 성과는 게임라이트에게 중요한 이정표이자 아시아 시장에서의 입지를 다지고 업계 최고의 모바일 마케팅 플랫폼으로 성장할 수 있는 기반이 될 것입니다. 일본과 한국으로의 전략적인 시장 진출을 통해 게임라이트는 다채로운 게임 환경에 최적화된 보상형 UA 전략을 적용하는 동시에 게임 공급자들에게 일관된 수준의 결과물을 제공하는 데 성공했습니다.

보상형 UA에 대한 게임라이트의 효과

게임라이트는 출시 이래 혁신적인 AI 접근 방식을 통해 게임 공급자들의 보상형 UA를 부수적인 채널에서 주요 전략으로 발전시키는 데 큰 역할을 해왔습니다. 게임라이트의 강력한 AI 알고리즘은 유저들의 행동 패턴과 선호도를 면밀하게 분석하여 보다 정확한 타겟팅과 효과적인 캠페인을 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이 AI 기반 타겟팅 기능은 유저들이 좋아할 확률이 가장 높은 게임을 매칭하여 유지율을 높이고 고객 생애 가치(LTV)를 최대화합니다.

게임라이트는 광고 지출 대비 수익(ROAS), 유저 장기 유지율, LTV 와 같은 핵심 성과 지표(KPIs)에 중점을 두어 지속적으로 우수한 성과를 이끌어내고 있으며, 파트너사들에게 유저 확보 및 매출 성장 측면에서 경쟁 우위를 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라 보상형 마케팅 분야에서 iOS의 입지를 넓혀 다른 기업들이 글로벌 시장에서 유사한 전략을 채택하도록 독려하고 있습니다.

최종 정리: 일본과 한국 모바일 마케팅 시장 선도

일본과 한국의 캐주얼 게임 분야에서 전체 2위를 기록하고 보상형 광고 부문에서 글로벌 1위를 차지한 게임라이트는 업계 최고의 모바일 마케팅 플랫폼으로 자리매김했습니다. 보상형 UA가 지속적으로 발전함에 따라, 아시아 내에서 게임라이트의 영향력은 공급자들이 우수한 유저들을 대량 확보할 수 있도록 지원하여 빠르게 성장하는 아시아 모바일 게임 시장에서 꾸준한 성공을 거둘 수 있는 토대를 마련해주고 있습니다.





