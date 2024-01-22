22 January 2024

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Начался визит делегации Туркменистана в Японию

Туркменская делегация под руководством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в период 22-23 января 2024 года пребывает с рабочим визитом в Японии.

В рамках визита планируется проведение встреч в Правительстве, Парламенте, профильных министерствах и ведомствах, с руководством финансовых и экспортно-кредитных агентств, ведущих японских компаний.

Повестка предстоящих встреч будет сфокусирована на вопросах, связанных с укреплением межгосударственного диалога, расширением контактов по линии межпарламентского сотрудничества, дальнейшим развитием политико-дипломатического взаимодействия, наращиванием торгово-экономического партнёрства, а также углублением научно-образовательных связей.