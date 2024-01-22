Submit Release
News Search

There were 244 press releases posted in the last 24 hours and 436,744 in the last 365 days.

Начался визит делегации Туркменистана в Японию

22 January 2024

24

Начался визит делегации Туркменистана в Японию

Туркменская делегация под руководством министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова в период 22-23 января 2024 года пребывает с рабочим визитом в Японии.

В рамках визита планируется проведение встреч в Правительстве, Парламенте, профильных министерствах и ведомствах, с руководством финансовых и экспортно-кредитных агентств, ведущих японских компаний.

Повестка предстоящих встреч будет сфокусирована на вопросах, связанных с укреплением межгосударственного диалога, расширением контактов по линии межпарламентского сотрудничества, дальнейшим развитием политико-дипломатического взаимодействия, наращиванием торгово-экономического партнёрства, а также углублением научно-образовательных связей.

You just read:

Начался визит делегации Туркменистана в Японию

Distribution channels:


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more