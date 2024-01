L’interopérabilité entre systèmes intelligents pour les villes facilitée grâce aux nouvelles certifications TALQ

Number of TALQ-certified products

PISCATAWAY, NJ, USA, January 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Le Consortium TALQ, qui a développé le Protocole Smart City éponyme, interface internationale et normalisée pour les systèmes intelligents pour les villes, a annoncé officiellement de nouveaux produits conformes à TALQ. Les produits certifiés TALQ incluent des logiciels de gestion centralisée et des réseaux de contrôleurs communicants et de passerelles pour les applications de la ville intelligente, de 42 fournisseurs différents dans le monde entier. Certifier leurs produits selon la norme TALQ permet aux fabricants d’assurer l’interopérabilité de leurs produits avec d’autres fournisseurs. En outre, le nombre croissant de certifications TALQ offre un large choix de solutions aux municipalités, et la possibilité d’éviter la dépendance à un seul fournisseur lors de leurs investissements dans des applications de ville intelligente telles que l’éclairage public intelligent, la gestion des déchets, les solutions de parking, la surveillance environnementale ou encore le contrôle de la circulation routière.Le Consortium TALQ, fondé en 2012, a établi une norme reconnue à l’échelle internationale pour les interfaces de logiciel de gestion en vue de contrôler et de surveiller des applications hétérogènes de ville intelligente. Depuis 2017, le consortium TALQ vérifie la mise en place correcte de son protocole d’interface ( le Smart City Protocol de TALQ ) dans de nombreuses solutions de ville intelligente par une procédure de certification rigoureuse. Partout dans le monde, les appels d’offres publics pour diverses applications de ville intelligente font de plus en plus mention du respect de ce protocole normalisé, TALQ.C’est l’une des raisons de l’augmentation notable du nombre de certifications TALQ en 2023. Les fabricants veulent s’assurer que leurs systèmes sont à l’épreuve du temps et permettent l’interopérabilité avec d’autres acteurs du marché.Les 60 produits certifiés actuels mettant en place la version TALQ 2 incluent 24 logiciels de gestion centralisée (CMS, Central Management Software) et 36 passerelles (réseaux de dispositifs extérieurs, appelé ODN Outdoor Device Network). Le site Internet du consortium reste l’unique source fiable pour vérifier toutes les solutions officiellement conformes à TALQ . Les visiteurs peuvent également y télécharger les « listes de fonctionnalités supportées » pour chaque système.« L’initiative TALQ va de pair avec notre stratégie globale de développement et d’introduction sur le marché d’un système ouvert basé sur des normes internationales. Dans le secteur de l’éclairage, nous aspirons à être les meilleurs et avec TALQ nous pouvons continuer à opérer un peu plus de changements tout en assurant l’interopérabilité et l’ouverture. Nous sommes convaincus qu’une approche selon un système ouvert sera la clé aujourd’hui et demain. En collaboration avec nos partenaires, nous souhaitons développer l’approche de la ville intelligente et TALQ est pour cela un élément clé et un vecteur de succès. », indique Daniel Unoson, General Manager de Seneco A/S.Ken Cartmill, Vice President of Product Development chez Liveable Cities, explique : « Nos certifications à la Spécification TALQ 2.5.0 diminuent le risque d’investissement de nos clients en proposant une plateforme flexible qui répond aux besoins en constante évolution liés aux contrôles de l’éclairage, aux capteurs des villes intelligentes et aux autres applications technologiques intelligentes. En tant que membre TALQ de longue date, nous sommes fiers d’aider les objectifs d’ouverture et d’interopérabilité sur le marché en pleine évolution de l’éclairage intelligent, et nous croyons que des investissements constants dans la certification TALQ créent une valeur pertinente pour nos clients. »« Avec l’ouverture et l’interopérabilité comme faisant partie de nos valeurs fondamentales, nous sommes très fiers d’avoir renouvelé nos certifications. La certification TALQ donne à nos clients une tranquillité d’esprit et une capabilité évolutive dans le temps, garantissant qu’ils ne sont pas limités à un fournisseur unique. Sur le marché des villes intelligentes, avec une myriade de sources et de plateformes de données, il est particulièrement important de garantir que les systèmes implémentés sont capables d’échanger des données entre eux de manière simple et standardisée, sans faire de compromis sur la qualité ou les investissements précédents. », ajoute Paulo Reis, Customer Solutions Architect Manager chez Schréder Hyperion.« Il est satisfaisant de voir que les efforts des dernières années ont payé et que de nombreuses villes aux quatre coins du globe demandent TALQ comme standard de communication dans leurs appels d’offres publics. En outre, les membres nous font savoir que leurs propres systèmes tirent bénéfice de cette norme internationale. », conclut Simon Dunkley, Secretary General chez TALQ Consortium.