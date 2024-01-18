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Президент Туркменистана принял вице-президента Европейской Комиссии

18 January 2024

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Президент Туркменистана принял вице-президента Европейской Комиссии

17 января 2024 года Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейской Комиссии Маргаритиса Шинаса.

М.Шинас передал главе Туркменистана слова приветствия от руководства Европейского Союза, выразив заинтересованность в расширении диалога с Туркменистаном.

Президент выразил уверенность, что предстоящие переговоры вице-президента ЕК в Ашхабаде с туркменскими коллегами предоставят возможность обсудить перспективные направления сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом.

В ходе встречи глава государства констатировал, что на региональном уровне успешно реализуются такие проекты, как «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии (SECCA)», «Диалог и действия для находчивой молодёжи в Центральной Азии (DARYA)», Программа содействия управления границами в Центральной Азии (BOMCHA-IO), Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии (CADAP).

Вместе с тем подчёркивалось, что в настоящее время ведущие европейские компании представлены в различных отраслях туркменской экономики – в нефтегазовом комплексе, сферах электроэнергетики, строительства, связи и коммуникаций.

В рамках обсуждения новых путей взаимодействия на ключевых направлениях, Президент Туркменистана акцентировал внимание на важности предстоящего в конце января текущего года в Брюсселе инвестиционного форума по устойчивому транспорту ЕС–Центральная Азия. В данном контексте была подтверждена готовность Туркменистана принять участие в работе форума, учитывая, что транспортно-логистическая сфера является одной из перспективных направлений сотрудничества, и предстоящий форум даст возможность трансформировать Транскаспийский транспортный коридор, соединяющий Центральную Азию и Европу, в мультимодальный, современный, стабильный и скоростной маршрут.

В завершение встречи М.Шинас подчеркнул, что реализация Евросоюзом новых подходов к партнёрству с нашей страной является прочной основой для эффективной совместной деятельности.

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Президент Туркменистана принял вице-президента Европейской Комиссии

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