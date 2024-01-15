Центральная мечеть Астаны принимает меры по сокращению энергопотребления за счет сокращения потребления тепла на 17,5%

Центральная мечеть города Астаны Danfoss Решение для теплового отопления B Центральной мечеть Астаны

Решение для теплового отопления, предоставленное компанией Danfoss, как ожидается, позволит сэкономить 55 000 долларов США в год.

Центральная мечеть Астаны сталкивается с уникальными проблемами отопления. Мы смогли предложить решение, которое эффективно распределяет тепло, одновременно снижая потребление энергии” — Зиад Аль-Бавализ, Danfoss Региональный президент