Центральная мечеть Астаны принимает меры по сокращению энергопотребления за счет сокращения потребления тепла на 17,5%
Решение для теплового отопления, предоставленное компанией Danfoss, как ожидается, позволит сэкономить 55 000 долларов США в год.
Центральная мечеть Астаны сталкивается с уникальными проблемами отопления. Мы смогли предложить решение, которое эффективно распределяет тепло, одновременно снижая потребление энергии”ASTANA, UNITED ARAB EMIRATES, January 15, 2024 /EINPresswire.com/ -- · Решение для теплового отопления, предоставленное компанией Danfoss, как ожидается, позволит сэкономить 55 000 долларов США в год
— Зиад Аль-Бавализ, Danfoss Региональный президент
· Система отопления выделяет меньше CO2, способствуя более устойчивому будущему
Центральная мечеть Астаны, крупнейшая мечеть в Центральной Азии, сделала решительный шаг в снижении выделения CO2 и обеспечении более устойчивого будущего, установив новое решение для теплового отопления от Danfoss, которое снижает потребление тепла на 17,5%.
Глобальная инженерная группа Danfoss помогла обеспечить Центральную мечеть Астаны энергоэффективным решением для отопления, чтобы обеспечить комфорт верующих в суровые казахстанские зимы, когда температура может достигать -50 градусов по Цельсию.
Новое решение для системы теплового отопления сокращает испускания выделения CO2, способствуя более устойчивому будущему, и, как ожидается, обеспечит ежегодную экономию расходов на отопление в размере 55 000 долларов США. Благодаря этой экономии решение для теплоснабжения окупит себя через 8 лет.
Зиад Аль-Бавализ, Региональный президент Danfoss в Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии, говорит: “Из-за своих больших размеров Центральная мечеть Астаны сталкивается с уникальными проблемами отопления в суровую зиму. Мы смогли предложить решение, которое эффективно распределяет тепло по всей обширной конструкции, одновременно снижая потребление энергии”.
Большая мечеть Астаны - самая большая мечеть в Центральной Азии и одна из крупнейших в мире. Главный купол мечети является самым большим в своем роде в мире, его высота составляет почти 83,2 метра, а диаметр - 62 метра. Окружающие его четыре минарета имеют высоту 130 метров и состоят из пяти частей, символизирующих пять столпов ислама - веру, молитву, пост, закят и паломничество.
Используя точный контроль температуры в помещении, отопительное решение Danfoss также способно снизить потребление тепла, даже когда мечеть пустует, что еще больше повышает энергоэффективность при одновременном поддержании идеальных условий в здании.
“Здания являются вторым по величине источником выбросов углекислого газа, связанных с энергетикой, во всем мире, и в городских районах на их долю часто приходится более 50% выбросов”, - добавил Зиад Аль-Бавализ. “Сокращение выбросов от зданий имеет решающее значение, если мы хотим достичь климатических целей, и этот проект доказывает, что можно способствовать устойчивому развитию без увеличения затрат”.
Алтун Коксал, директор Stroymep, инжиниринговой фирмы, которая выбрала Danfoss для проекта мечети в Астане, сказал:
“Совместно с инженерами компании Данфосс принято решение спроектировать два тепловых узла, которые квалифицированно и в срок помогали разработать инженеры Данфосс, а так же выполняли гидравлические расчеты систем отопления и тепло-
холодоснабжения с применением энергосберегающих технологий, внедрение которых имеет первостепенную важность в свете выполнения закона Республики Казахстан «Об энергосбережении».
Практическое применение таких энергосберегающих технологий позволило решить целый ряд социально-экономических задач: создать нормальные микроклиматические для жизнедеятельности человека, минимизировать расходы тепловой, сократить затраты на ее выработку и передачу, повысить надежность и безопасность системы теплоснабжения, улучшить экологическое состояние
воздушного бассейна г. Астаны.”.
О компании Danfoss
Danfoss разрабатывает решения, которые повышают производительность машин, сокращают выбросы, снижают энергопотребление и обеспечивают электрификацию.
Наши решения используются в таких областях, как охлаждение, кондиционирование воздуха, системы отопления, преобразование энергии, управление двигателями, промышленное оборудование, автомобильное, морское, а также внедорожное оборудование. Мы также предлагаем решения для возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, а также инфраструктуру районной энергетики для городов.
Как глобальный технологический партнер, занимающий лидирующие позиции в мире, обладающий глубокими прикладными знаниями и устойчивыми инновациями в наших основных отраслях бизнеса, мы создаем ценность для наших клиентов:
• Danfoss Climate Solutions – Устойчивые решения для отопления и охлаждения зданий, холодильных установок, промышленности и инфраструктуры
• Danfoss Drives – Экологически чистые энергетические решения, такие как преобразователи частоты, силовые полупроводниковые модули и электрификация в автомобилестроении и различных отраслях промышленности.
• Danfoss Power Solutions – Комплексные решения в области мобильной и промышленной гидравлики, транспортировки жидкостей, электрификации и программного обеспечения
Наши инновационные разработки берут свое начало с 1933 года. Danfoss - семейная компания, в которой работает более 40 000 человек. Мы обслуживаем клиентов в более чем 100 странах с помощью 95 заводов по всему миру. Дополнительная информация о компании здесь: Данфосс — энергоэффективные и инновационные решения для вашей отрасли | Danfoss
Martina Pozgaj
Danfoss
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