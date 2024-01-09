09 January 2024

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В МИД Туркменистана обсуждено состояние туркмено-таджикских отношений

9 января 2024 года состоялась встреча Заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Курбанова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Вафо Ниятбекзода.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Констатирован продуктивный характер государственного визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Таджикистан 10-11 мая 2023 года, в ходе которого была подтверждена приверженность сторон дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Наряду с этим стороны уделили внимание нынешнему состоянию торгово-экономического взаимодействия. В этой связи была отмечена необходимость увеличения товарооборота между странами. При этом, был рассмотрен ход реализации решений заседания Совместной межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому взаимодействию, состоявшейгося в ноябре 2023 года в г.Душанбе.

Дипломаты отметили необходимость продолжения тесных связей в культурно-гуманитарной сфере. В данном контексте отмечалась необходимость продолжения практики проведения Дней культуры Туркменистан и Таджикистана в г.Ашхабаде и г.Душанбе.

Также состоялся обмен мнениями по перспективам дальнейшего сотрудничества между парламентами и обмену визитами парламентариями двух стран