09 January 2024

38

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Послом Республики Казахстан

9 января 2024 года Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Курбанов встретился с Послом Казахстана Аскаром Таджибаевым.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы укрепления взаимоотношений между Туркменистаном и Казахстаном по широкому спектру двустороннего сотрудничества.

Дипломаты рассмотрели ход практической реализации двусторонних договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне и обсудили перспективы туркмено-казахских отношений на 2024 год. В данном контексте, стороны отметили значимость межмидовских консультаций, а также необходимость организаций регулярных двусторонних визитов и контактов на высшем уровне.

Стороны также отметили важность укрепления межпарламентского сотрудничества и проведения регулярных встреч и консультаций между парламентариями двух стран.

Констатирован позитивный опыт сотрудничества и взаимная поддержка в рамках авторитетных международных организаций, в том числе в ОБСЕ, ООН, ОИС и других.