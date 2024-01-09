美国演员约翰·克鲁兹（墨弘 John F Cruz）出现在新的飞机电影中。

电影工作让我对中国文化有了新的认识” — 墨弘

QUANZHOU, FUJIAN, CHINA, January 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- 新闻稿

在中国受欢迎的美国演员墨弘（John F Cruz）将在即将上映的电影《中国大飞机》中进行特别表演。墨弘以在电影《长津湖战役》中饰演的史密斯将军一角而闻名。墨弘向被冰雪覆盖的士兵致敬的名场景使他成为了在中国备受喜爱的外国演员。他的其他热门作品包括《外交风云》、《重庆谈判》和《叶问4》。

墨弘有幸与才华横溢的超级明星刘烨合作，刘烨以其在《悬日》中的角色而闻名。《中国大飞机》电影由萧飞导演，计划于2024年春季在影院上映。

墨弘于2016年开始了他的中国演员生涯，此前他曾在德国和美国拍摄电影。墨弘曾在两所不同的美国表演学校接受培训，并由私人表演教练指导。墨弘（John F Cruz）生于1969年2月1日。自2017年以来，墨弘就居住在因其传统中国建筑而著称的泉州。在没有拍摄时，墨弘喜欢探索当地的中国传统文化和艺术家。他与传统艺术家和建筑师的访谈视频可在抖音和微信上观看。