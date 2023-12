Roger Spitz in Palo Alto, California (2023) Disruptive Futures Institute

Futurista líder, Roger Spitz, se une a Kogan Page em seu livro mais recente, consolidando o papel das editoras na estratégia prospectiva

Leading Futurist Roger Spitz Partners with Kogan Page for Latest Book, Cementing Publisher’s Role in Futures Thinking” — Disruptive Futures Institute

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, USA, December 22, 2023 /EINPresswire.com/ -- Roger Spitz, presidente e fundador do Disruptive Futures Institute, escolheu a Kogan Page para publicar seu quinto livro, Disrupt With Impact.

“Depois do sucesso de minha coleção best-seller em quatro volumes, ‘The Definitive Guide to Thriving on Disruption’, busquei uma editora líder com presença e influência global, com um histórico diferenciado na publicação de obras consagradas no campo da estratégia prospectiva e um compromisso com o apoio personalizado ao autor. A equipe da Kogan Page se destacou como uma escolha convincente.”

- Roger Spitz, presidente da Techistential e chairman do Disruptive Futures Institute

Com lançamento marcado para setembro de 2024, o livro se chamará Disrupt With Impact: Achieve Business Success in an Unpredictable World. Desenvolvido para ajudar os leitores a comandar seus negócios com confiança em futuros incertos, com estratégias práticas, estruturas e orientações, o livro tem como objetivo capacitar para gerar mudanças de impacto e prosperar na imprevisibilidade.

“Estou empolgado por trabalhar com Roger Spitz em Disrupt With Impact. Esse será um guia oportuno e essencial para enfrentar as águas turbulentas da disrupção, e não há ninguém em melhor condições para escrevê-lo do que Roger. O livro será uma adição de destaque ao nosso catálogo de 2024, e mal posso esperar para compartilhá-lo com o mundo todo.”

- Matt James, editor de conteúdo, Kogan Page

O mundo não precisa de outro livro genérico tecno-otimista, focado apenas em inovação formulista ou receitas de otimização de negócios. Em vez de perder tempo com tendências passageiras, este livro prioriza sinais em vez de ruído, investigando os alicerces da mudança e avaliando seus impactos.

Disrupt With Impact é o guia definitivo para prosperar nos cenários de negócios complexos de hoje em dia. Em um mundo marcado por mudanças implacáveis e incertezas cada vez maiores, este livro apresenta estruturas práticas e previsões para garantir tomadas de decisão estratégicas e eficazes. Seja enfrentando desafios importantes, como sustentabilidade e inteligência artificial, ou lidando com mudanças geopolíticas e riscos de cibersegurança, capacite-se para explorar águas inexploradas com uma bússola calibrada para o imprevisível. Disrupt With Impact não é apenas um livro: é um recurso indispensável para detectar oportunidades de criação de valor sustentáveis em meio a mudanças monumentais, à medida que setores e modelos de negócios se transformam radicalmente.

Roger Spitz dedicou sua carreira a prestar consultoria a conselhos, equipes de liderança e investidores relacionada a estratégia mediante a incerteza. Como presidente da Techistential, uma consultoria líder em clima e previsão, e como chairman do Disruptive Futures Institute, Roger capacita empresas a se prepararem para o futuro. O livro reúne toda a inteligência de futuros obtida a partir de uma rica trama de experiências. Além disso, deixa de lado fórmulas desgastadas e desatualizadas, reconhecendo a pouca eficácia dos manuais com receitas prontas em nosso mundo imprevisível.

Para Spitz, o verdadeiro impacto da inovação não está na disrupção, mas em sua capacidade de despertar esperança, revelar novas possibilidades e catalisar transformações positivas em sistemas.

Disrupt With Impact é um guia para abraçar os futuros com resiliência e antecipação com base nas experiências de consultoria a algumas das maiores e mais prestigiadas empresas do mundo.

Sobre o autor:

Roger Spitz é futurista, autor e presidente da Techistential, uma consultoria estratégica voltada a mudanças transformadoras e sustentabilidade. Além disso, é chairman do Disruptive Futures Institute, um centro educativo global que capacita empresas e empreendedores para a disrupção. Suas estruturas para estratégica prospectiva, resiliência e inovação de sistemas foram destaque na Fast Company, na MIT Technology Review, na WIRED, no Fórum Econômico Mundial e no Yahoo. Com mais de duas décadas como líder global de Fusões e Aquisições em tecnologia e parceiro em um fundo de capital de risco, Spitz aconselha fundadores, equipes de liderança, conselhos e acionistas sobre decisões críticas em meio à incerteza. Como palestrante internacional, Roger Spitz já compartilhou insights com empresa influentes no mundo todo, como Capgemini, IBM, Institute of Directors, NASA, Reuters e Singularity University. Também já deu palestras como convidado em instituições acadêmicas de renome, como INSEAD, Stanford e UC Berkeley. Ele mora em San Francisco, nos EUA.

Sobre o Disruptive Futures Institute, a capital mundial para compreensão da disrupção e incerteza:

Com sede em São Francisco, o Disruptive Futures Institute oferece treinamento, palestras, prospecção estratégica e pesquisa prática mundo afora por meio de quatro pilares integrados:

- Disruptive Futures Institute (capacitação e programas): ajuda empresas e agentes de mudança em todo o mundo a desenvolver inteligência de futuros, construir recursos de previsão e resiliência por meio de programas executivos personalizados, palestras, masterclasses e oficinas personalizadas.

- Techistential (estratégia prospectiva): clínica global de estratégica prospectiva que aconselha equipes de liderança e suas empresas, conselhos, investidores e formuladores de políticas a respeito de governança antecipatória, criação de valor sustentável e inovação de sistemas. Os estudos de caso reais e as estruturas práticas da Techistential são a base de nossos programas de aprendizado.

- DFI Sustainability & Climate Academy: centro de destaque para educação climática e rede de transição de carreira dedicado ao desenvolvimento de habilidades e expertise com base em missões para futuros sustentáveis.

- Techistential Center for Human & Artificial Intelligence: pesquisa, formulação de políticas, governança, ética e ensino para desenvolver habilidades e explorar os impactos da IA e da tomada de decisões.