Cell Press Onora il Dottor Xu Xun e il suo Team con il “Best Paper Award” 2022 per gli Scienziati Cinesi

SHENZHEN, CHINA, December 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Cell Press, un editore accademico di fama internazionale, ha recentemente annunciato i vincitori del premio 'Best Paper Award' per gli scienziati cinesi. Il premio nella categoria Scienze della vita è stato vinto da un gruppo di ricerca guidato, tra gli altri, dal Dr. Xu Xun, direttore della BGI-Research. Il loro articolo pluripremiato, "Atlante trascrittomico spaziotemporale dell'organogenesi del topo utilizzando array di DNA nanoball-patterned", è stato pubblicato su Cell il 4 maggio 2022 e creato il primo atlante panoramico della vita al mondo.Utilizzando la tecnologia Stereo-seq di BGI Group, lo studio ha esaminato lo sviluppo embrionale iniziale dei topi e ha generato l'Atlante trascrittomico spaziotemporale dell'organogenesi del topo (MOSTA), che mappa con risoluzione di singola cellula e ad alta sensibilità la cinetica e la direzionalità della variazione trascrizionale durante l'organogenesi del topo.L’identificazione delle caratteristiche di cellule specifiche all’interno di un tessuto ha applicazioni significative per comprendere quali cellule sono cause o indicatori di malattia, portando potenzialmente a futuri guadagni nella ricerca sulle malattie umane."Nel corso degli anni, BGI ha costantemente aderito a una grande visione sintetizzata come 'Omics for All'. Per realizzare questa visione, ci impegniamo ad acquisire conoscenze più approfondite sulle malattie umane e sulle complessità della vita umana," ha affermato il Dott. Xu Xun: "In risposta a queste sfide, abbiamo identificato che la tecnologia a cellula singola e la tecnologia omica spazio-temporale, in particolare la tecnologia Stereo-seq ad alta precisione, rappresentano una promessa significativa per svelare i misteri della vita e delle malattie."Nel 2022, ventotto articoli che coinvolgono BGI-Research sono stati pubblicati nelle riviste Cell Press, metà dei quali guidati da BGI-Research. Questi documenti erano impegnati nella ricerca sulla salute e le malattie umane, sui processi e sulle condizioni biologici, sulla microbiologia e sull'ecologia e su altri argomenti.Fondata nel 1986, Cell Press pubblica oltre 50 riviste scientifiche nel campo delle scienze della vita, fisiche, della terra e della salute, sia in modo indipendente che in collaborazione con società scientifiche. Nel 2022 sono stati pubblicati in totale 1.932 articoli di ricerca con istituzioni con sede in Cina come primo autore, con un aumento del 111,4% rispetto all'anno precedente. I lavori del "Best Paper Award" del 2022 spaziano in diversi campi della scienza, tra cui scienze della vita, scienze dei materiali, medicina, studi interdisciplinari e sviluppo sostenibile.Il documento premiato può essere letto qui: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00399-3#%20