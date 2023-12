Cell Press ehrt Dr. Xu Xun und sein Team mit dem "Best Paper Award" für chinesische Wissenschaftler 2022

Den Best Paper Award 2022 für chinesische Wissenschaftler in der Kategorie Life Sciences gewann unter anderem ein Forscherteam unter der Leitung von Dr. Xu Xun, Direktor von BGI-Research. Der Artikel Spatiotemporal transcriptomic atlas of mouse organogenesis using DNA nanoball-patterned arrays wurde in Cell veröffentlicht und als Titelgeschichte ausgewählt.

SHENZHEN, CHINA, December 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Cell Press, ein international renommierter akademischer Verlag, hat kürzlich die Gewinner des Best Paper Award 2022 für chinesische Wissenschaftler bekannt gegeben. Der Preis in der Kategorie Lebenswissenschaften ging an ein Forscherteam unter der Leitung von Dr. Xu Xun, Direktor des BGI-Research. Ihre prämierte Arbeit 'Spatiotemporal transcriptomic atlas of mouse organogenesis using DNA nanoball-patterned arrays' wurde am 4. Mai 2022 in Cell veröffentlicht und schuf den weltweit ersten Panorama-Atlas des Lebens.Mithilfe der Stereo-Sequenziertechnologie der BGI-Gruppe wurde die frühe Embryonalentwicklung der Maus untersucht und der Mouse Organogenesis Spatiotemporal Transcriptomic Atlas (MOSTA) erstellt, der mit Einzelzellauflösung und hoher Empfindlichkeit die Kinetik und Richtung von Transkriptionsänderungen während der Organogenese der Maus darstellt.Die Identifizierung der Eigenschaften spezifischer Zellen innerhalb eines Gewebes ist von großer Bedeutung für das Verständnis, welche Zellen Ursachen oder Indikatoren von Krankheiten sind, was zu künftigen Fortschritten in der Erforschung menschlicher Krankheiten führen könnte."Im Laufe der Jahre hat das BGI eine große Vision verfolgt: 'Omics for All'. Um diese Vision zu verwirklichen, streben wir nach einem tieferen Verständnis menschlicher Krankheiten und der Feinheiten des menschlichen Lebens", sagte Dr. Xu Xun. "Als Antwort auf diese Herausforderungen haben wir erkannt, dass die Einzelzelltechnologie und die räumlich-zeitlichen Omics-Technologien, insbesondere die hochpräzise Stereo-Sequenz-Technologie, vielversprechend sind, um die Geheimnisse des Lebens und der Krankheiten zu entschlüsseln.Im Jahr 2022 wurden 28 Artikel, an denen BGI-Research beteiligt war, in den Fachzeitschriften von Cell Press veröffentlicht, die Hälfte davon unter der Federführung von BGI-Research. Diese Artikel befassten sich mit der Erforschung von menschlicher Gesundheit und Krankheit, biologischen Prozessen und Bedingungen, Mikrobiologie und Ökologie und anderen Themen.Cell Press wurde 1986 gegründet und gibt mehr als 50 wissenschaftliche Zeitschriften in den Bereichen Biowissenschaften, Physik, Geowissenschaften und Gesundheitswesen heraus, sowohl unabhängig als auch in Partnerschaft mit wissenschaftlichen Gesellschaften. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 1.932 Forschungsarbeiten mit einem Erstautor aus China in den Zeitschriften von Cell Press veröffentlicht, was einem Anstieg von 111,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die im Jahr 2022 mit dem Best Paper Award ausgezeichneten Arbeiten stammen aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen, darunter Biowissenschaften, Materialwissenschaften, Medizin, interdisziplinäre Studien und nachhaltige Entwicklung.Das ausgezeichnete Papier kann hier nachgelesen werden: https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(22)00399-3#%20