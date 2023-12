SABESP – FATO RELEVANTE

SãO PAULO, SãO PAULO, BRASIL, December 18, 2023 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia” ou “Sabesp”), em atendimento às disposições da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nº 44, de 23 de agosto de 2021, e, como parte do processo de revisão anual do plano de negócios nos termo do Art. 23 da Lei 13.303/2016, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada em 14 de dezembro de 2023, o Conselho de Administração aprovou o Plano Plurianual de Investimento - PPI para o período 2024 a 2028, no montante de R$ 47,4 bilhões, passando a incorporar os investimentos do Projeto Integra Tietê.Os valores constantes do PPI ainda não consideram efeitos do processo de desestatização, dentre eles a ampliação da área de concessão com o consequente aumento da população atendida, bem como a antecipação das metas de universalização, o qual está em fase de detalhamento sob coordenação do Governo do Estado de São Paulo. Uma vez finalizado, fará parte da documentação do processo de venda de ações e ocasionará a revisão dos valores do PPI.