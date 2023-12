Le Festival de Fauconnerie Roi Abdulaziz 2023 Frappe le Record du Monde Guinness pour Troisième Fois avec 2654 Faucons

Le Festival de Fauconnerie du Roi Abdulaziz 2023 Frappe le Record du Monde Guinness pour la Troisième Fois avec 2 654 Faucons

RIYADH, SAUDI ARABIA, December 18, 2023 / EINPresswire.com / -- Le Festival de Fauconnerie du Roi Abdulaziz 2023 s'envole dans le Livre des Records Guinness pour la troisième fois, présentant le plus grand tournoi de course de faucons au monde avec un nombre impressionnant de 2 654 oiseaux. Organisé par le Saudi Falcon Club à Malham, au nord de Riyad, l'événement s'est déroulé du 28 novembre au 14 décembre, faisant écho à ses précédents succès record - 1 723 faucons lors de sa première édition et 2 350 en 2019.Des fauconniers d'élite d'Arabie Saoudite, du Golfe et du monde entier se sont réunis au Festival de Fauconnerie du Roi Abdulaziz 2023, participant à 17 jours de compétition intense. Les enjeux étaient élevés avec la cagnotte du festival dépassant les 33,6 millions de Riyals, répartie entre les concours de Mazayen (concours de beauté de faucons) et de Milwah (course de faucons).Dans le but d'élever les standards des compétitions de fauconnerie, le Saudi Falcon Club a introduit de nouvelles manches dans la compétition de Milwah cette année. Cette initiative a non seulement augmenté le nombre de gagnants, mais a également intensifié la rivalité entre les fauconniers. La somme totale des prix a été portée à un impressionnant 33,6 millions de Riyals pour les deux concours, Mazayen et Milwah, marquant une augmentation significative par rapport aux années précédentes.Ces améliorations font partie des objectifs plus larges du Saudi Falcon Club pour établir le Festival de Fauconnerie du Roi Abdulaziz comme une référence mondiale dans le domaine de la fauconnerie, promouvoir la conscience environnementale, protéger la faune et soutenir la communauté locale de fauconnerie. Le Club encourage les fauconniers à affiner leurs compétences et à poursuivre leur passion pour cette tradition séculaire, assurant ainsi sa durabilité et sa croissance.