Правильное использование энергии может ежегодно сэкономить 40 миллионов тонн выбросов СО2, как показывает Danfoss
исследование от Danfoss показывает что внедрение технологии гибкости спроса может достичь ежегодной экономии общественных затрат в размере 10,5 милл евро к 2030
Конференция COP28, подчеркнула важность энергоэффективности для достижения целей Парижского соглашения. В Danfoss у нас есть готовые решения, и мы хотим помочь...”ALMATY, ALMATY, UNITED ARAB EMIRATES, December 18, 2023 /EINPresswire.com/ -- Руководитель Danfoss в Центральной Азии Дмитрий Трошанов подчеркивает необходимость решений по энергосбережению
— Дмитрий Трошанов, руководитель Danfoss Центральной Азии
Новый анализ, заказанный Danfoss, показывает, что амбициозное, но реалистичное внедрение технологии гибкости спроса в Евросоюзе и Великобритании может сэкономить 40 миллионов тонн выбросов СО2 ежегодно к 2030 году, что больше, чем климатический след Дании. Кроме того, ЕС и Великобритания могут достичь ежегодной экономии общественных затрат в размере 10,5 миллиарда евро к 2030 году и 15,5 миллиарда евро к 2050 году. Эти сбережения уже учитывают большинство затрат на внедрение инфраструктуры гибкости спроса.
В период недавнего энергетического кризиса страны ЕС выделили 681 миллиард евро, а Великобритания 90 миллиардов фунтов стерлингов (103 миллиарда евро) в ответ. Внедрение технологий гибкости спроса может сделать сеть более устойчивой и снизить необходимость государственных субсидий такого масштаба. Это также имеет огромный потенциал для экономии как на общественном, так и на уровне потребителя. В среднем потребитель в ЕС и Великобритании может сэкономить 7% на своем счете за электроэнергию к 2030 году и 10% к 2050 году.
Президент и исполнительный директор Danfoss Ким Фаусинг говорит: «Мы покидаем эру использования ископаемого топлива, но мы не подготовили наш энергетический систему к будущему, потому что мы пренебрегаем энергоэффективностью как одним из основных инструментов снижения выбросов. Сеть не готова использовать всю возобновляемую энергию, которую мы делаем быстрые шаги для производства. Мы должны предпринять шаги по использованию решений по энергоэффективности, таких как технологии гибкости спроса, которые не только помогут нам использовать меньше энергии, но и использовать правильную энергию в нужное время. У нас есть решения, но нам нужны действия».
Используемые энергии в целях предотвращения периодов одновременно высокого спроса и низкого предложения, что особенно важно для энергетической системы, основанной на возобновляемых источниках. Внедрение технологий гибкости спроса может снизить спрос в периоды дорогих часов пик и уменьшить количество фоссильных топлив в энергомиксе.
В зданиях, например, технологии на основе искусственного интеллекта могут сэкономить до 20% энергозатрат здания, комбинируя данные о здании, погоде и пользователе для прогнозирования потребности в отоплении и вентиляции. [i] Наблюдения на 100 000 квартир, оборудованных этой технологией, в основном в Финляндии, показывают, что максимальное энергопотребление снизилось на 10-30%. [ii] В то время как сдвиг нагрузки также может быть автоматизирован для охлаждения морозильников супермаркетов до гораздо более низкой температуры, чем требуется вне периодов пика спроса, при этом морозильники эффективно работают как аккумулятор, сохраняя энергию. Эта техника «суперохлаждения» означает, что холодильники можно отключить в периоды максимального спроса на энергию, снижая нагрузку на сеть и экономя деньги для супермаркета.
Для достижения целей Парижского соглашения возобновляемые источники энергии должны составлять 70% энергомикса к 2050 году. Однако энергетическая система еще не готова управлять естественными пиками и падениями предложения возобновляемой энергии.
Дмитрий Трошанов, руководитель Данфосс Центральной Азии, подчеркнул роль региона в содействии зеленому мировому климату. Он заявил: «Конференция COP28, которая недавно прошла в Дубае, подчеркнула важность энергоэффективности для достижения целей Парижского соглашения. Параллельно с расширением использования возобновляемой энергии необходимо уделять приоритет вложениям в решения по энергоэффективности. В Danfoss у нас есть готовые решения, и мы хотим помочь нашим клиентам декарбонизировать свою деятельность».
Новый белый доклад от Danfoss, "Energy Efficiency 2.0: Engineering the Future Energy System", представляет наиболее экономичный способ подготовки к будущей энергетической системе. Он фокусируется на внедрении полномасштабной электрификации общества, мер гибкости спроса, разумного использования водорода и хранения, а также максимального использования избыточного тепла.
Основные выводы из белого доклада:
- Путем перехода от ископаемой энергетической системы к полностью электрифицированной возможно сократить до 40% конечного энергопотребления. Электрификация сама по себе является формой энергоэффективности.
- С помощью гибкости спроса ЕС и Великобритания могут ежегодно сэкономить 40 миллионов тонн выбросов CO2 и достичь ежегодной экономии общественных затрат в размере 10,5 миллиарда евро к 2030 году. Аналогично домашние хозяйства могут сэкономить в среднем 7% на своих счетах за электроэнергию к 2030 году и 10% к 2050 году. В 2050 году оценивается, что домашние хозяйства сэкономят 10% на счетах за электроэнергию и 15,5 миллиарда евро ежегодно.
В США оптимизация эффективности, гибкости спроса и электрификации в зданиях может сэкономить до 107 миллиардов долларов в год в расходах на электросистему, а также снизить выбросы углерода от зданий на 91% к 2050 году.
К 2030 году до 53% глобального энергетического ввода можно будет использовать неэффективно как избыточное тепло. Тем не менее большая часть этого тепла может быть поймана и использована для отопления зданий и воды через более глубокую интеграцию сектора.
На глобальном уровне в теории к 2050 году можно восстановить 1,228 ТВтч избыточного тепла от водорода, произведенного путем электролиза. Это эквивалентно почти двум третям текущего глобального теплового поколения от угля, самого крупного источника тепла.
В ЕС к 2030 году теоретически можно восстановить около 83 ТВтч избыточного тепла от электролиза, что достаточно, чтобы покрыть текущее домашнее отопление Германии более чем в 1,5 раза.
Ким Фаусинг добавляет: «Электрификация, гибкость спроса, преобразование, хранение и секторальная интеграция должны занимать центральное место в будущей энергетической системе, обеспечивая энергосистему, работающую на возобновляемых источниках. Верить — значит видеть, и, часто, принимающие решения просто не знают, что у нас уже есть решения, которые позволяют не только снижать выбросы углерода, но и достигать существенных экономических сбережений как на уровне общества, так и у потребителя. Пришло время для принимающих решения на всех уровнях придать приоритет энергоэффективности и создать правильный регулирующий и экономический каркас для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году».
Профессор Ник Эйр, профессор энергетической и климатической политики Университета Оксфорда и старший исследователь по энергетике при Институте изменения окружающей среды, говорит: «Мы должны пересмотреть энергоэффективность и поместить ее в центр гонки к полной декарбонизации. Это означает обеспечение электрификации конечных использований, которые ранее не обслуживались электричеством. Это также означает создание высоко гибкой энергетической системы, чтобы избежать углеродных пиков спроса. Исторически энергоэффективность принесла самую большую долю снижения парниковых газов, и ее переосмысление для эпохи возобновляемых источников позволит нам продолжить этот тренд и достичь нулевого уровля выбросов к 2050 году».
Скачайте полный белый доклад: "Энергоэффективность 2.0: инжиниринг будущей энергетической системы" https://shorturl.at/ouN16
Martina Pozgaj
Danfoss
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