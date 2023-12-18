Правильное использование энергии может ежегодно сэкономить 40 миллионов тонн выбросов СО2, как показывает Danfoss

Энергоэффективность 2.0: инжиниринг будущей энергетической системы Дмитрий Трошанов, руководитель Данфосс Центральной Азии

исследование от Danfoss показывает что внедрение технологии гибкости спроса может достичь ежегодной экономии общественных затрат в размере 10,5 милл евро к 2030

Конференция COP28, подчеркнула важность энергоэффективности для достижения целей Парижского соглашения. В Danfoss у нас есть готовые решения, и мы хотим помочь...” — Дмитрий Трошанов, руководитель Danfoss Центральной Азии