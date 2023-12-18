Gamelight 荣获 DottComm 颁发的 "最佳人工智能工具 "奖

Gamelight 荣获最佳人工智能工具奖

HAMBURG, GERMANY, December 18, 2023 /EINPresswire.com/ -- 在蓬勃发展的人工智能领域中，涌现了许多新技术，其中Gamelight这个移动用户获取平台显著突出。创办仅一年，这家总部位于德国的创新公司已经成为全球最大的用户获取平台，在移动应用营销领域崭露头角。

Gamelight以数据为驱动核心，通过他们自有的游戏推荐平台精巧地连接玩家与游戏开发者。在成立的第一年，他们荣获dotComm Awards的“最佳人工智能工具”奖项，这是一个表彰在网络创意和数字通信领域取得卓越成就的国际竞赛。

在全球激烈竞争的移动营销领域，Gamelight已经跻身前列，成为一股不可忽视的主导力量。其独特之处在于卓越的人工智能算法。这一算法深度分析大量数据，考虑玩家的人口统计、过去的游戏历史以及参与水平。这全面的洞察力使得Gamelight能够提供高度个性化的推荐，深刻吸引玩家，为游戏发行商创造了忠诚用户和巨大的商业价值。在移动营销领域，Gamelight以其先进技术和卓越表现，为企业带来了卓越的品牌曝光和业务增长。

Gamelight的联合创始人Günay Aliyeva表示：“人工智能对移动营销领域的深远影响是毋庸置疑的，我们为能够引领这一变革而深感自豪。dotComm奖项充分肯定了我们平台的创新性，并进一步推动了我们在移动营销领域的发展，展示了人工智能在竞争激烈的市场中的优势。

AI力挽狂澜：市场竞争中的秘密武器

在激烈的移动应用市场竞争中，Gamelight凭借先进的人工智能平台取得了明显的竞争优势。最近，Gamelight与GOAT Games密切合作，一同展示了引人注目的广告活动和深度案例研究，取得了印象深刻的成果。

这次营销的目标是提升合作伙伴RPG游戏《Bloodline.Heroes.Lithas》在美国和英国的知名度。广告活动的第7天，GOAT Games取得了显著的43% ROAS。到了第30天，这一数字翻了一番，达到了惊人的86%。借助Gamelight先进的人工智能算法，第30天的ROAS超出计划的162%，同时成功提升了ARPU达410%。这次合作为Gamelight在市场上的表现注入了强大的动力。

GOAT Games用户增长主管Alexander Cherpak表示：“过去，我们进行用户获取活动需要花费数周甚至数月的时间来学习和投入财务资源。有了Gamelight提供的智能算法，我们从第一天就能看到成果。一个简单的仪表盘不仅节省了大量管理营销活动的时间，还让我们能够快速扩大规模。”

这些数据是真实而有力的证明，正是这点使得Gamelight在激烈竞争的“最佳移动营销平台”中胜出，超越了诸如AppsFlyer、Liftoff、PLAYSTUDIOS、AdTheorent和Adjust等竞争对手。人工智能的精准运用不仅证明了Gamelight在移动营销技术领域的引领地位，更是其脱颖而出的关键。