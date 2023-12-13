希利-德里斯科尔行政推出改进多语言带薪家庭和医疗假方案 

BOSTON — 最近,希利- 为马萨诸塞州带薪家庭和病假(PFML) 方案推出了更容易获得和更平等的改进. 新的改进允许申请PFML 福利的人士现在能够选择西班牙语,葡萄牙语,海地克里奥尔语或中文,除了英语之外. 当您申请福利时和以家庭和医疗休假部 (DFML) 的进一步沟通也会使用自己的语言.

“马萨诸塞州为我们改进带薪家庭和医疗休假方案感到自豪, 我们希望所有居民都能以他们自己的语言获取关于他们可获得的福利信息. 这些新的 PFML 多语言改进功能是我们行政打破语言障碍承诺的一部分, 以及州政府之间的差距 “ 希利州长说我们可以共同帮助更多的居民获得这些重要的方案,并允许他们在最需要的时候休假.”

“这些福利有助于所有马萨诸塞州居民,无论他们是为自己, 家属,还是欢迎家庭新成员而休假”, 副州长德里斯科尔说. “消除语言障碍带来的这些好处可以挽救人们的生命, 我为 DFML 团队鼓掌表彰他们对更容易地使用的承诺.”

PFML方案由家庭和病假部 (DFML) 管理, 隶属于劳工和劳动力发展执行办公室. PFML 福利为符合条件的工人们提供临时收入和保障工作,这些工人们即将迎刚出生的宝宝,患有严重疾病或受伤,需要照顾生病或患病的亲属以及出于某些军事方面的因素.

自 2018 年带薪家庭和病假立法通过以来, DFML吸引了许多利益相关者包括雇主们,雇员们,医疗服务提供者,商会,立法者,政府官员,保险提供商和律师协会确保法律的有效和便利实施. 这些利益相关者的参与已经讨论过了一般方案概述等主题,

DFML 交互式用户体验功能培训以及个人化利益相关者关注点等主题. 通过其推广工作,DFML 的申请参与度有所增加.最值得注意的是, 在2023 财政年与 DFML 2022相比,DFML的福利支付和批准的申请人数量增加了26%.

“希利-德里斯科尔行政致力于提高我们为马萨诸塞州居民提供的方案和福利服务的公平性, 这一改进增加了 PFML的申请数量” 劳工和劳动力发展部长劳伦·琼斯说. “工人经常面临照顾自己或家属的问题,我们希望确保所有工人了解可满足其需求的福利.”

“DFML 有着长期的承诺改进我们工人和他们家属的健康,所有马萨诸塞州工人均可使用 PFML,” 带薪家庭病假部门主任威廉·阿尔派恩说. “我们期待继续与政府机构和特殊兴趣团体合作, 提高人们的认识并增加带薪休假的工人数量.”

消除语言障碍将使母语不是英语的居民更容易使用该方案. 改进使用和公平性分为两个阶段完成, 第一个阶段让申请人在申请福利时可以选择英语,西班牙语,葡萄牙语,海地克里奥尔语或中文. 申请人申请时,整个在线申请内容都会被翻译

以及为每个申请人士提供信息状况和他们的申请最新更新. 这些内容包括申请人在申请过程中可能遇到的任何条件文本,错误文本或其他提示.

新的改进符合希利州长最近发布的第 615 号行政命令,旨在为英语水平有限的居民提供更容易,更公平的服务和资源.