La C.-B. marque l'histoire avec le premier mandat nord-américain de carburéacteur et les mises à niveau de la norme LCFS

Biocarburants avancés Canada salue le leadership de la C.-B. en matière de carburéacteur durable et d’investissements dans les carburants propres

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA, December 11, 2023 / EINPresswire.com / -- Biocarburants avancés Canada a souligné aujourd’hui une étape remarquable dans le bilan de la Colombie-Britannique, qui a pris des mesures claires et pragmatiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. La province sera le premier territoire en Amérique du Nord à exiger des fournisseurs de carburant qu’ils incorporent du carburéacteur à faible teneur en carbone (CFTC) dans le carburéacteur fossile. La Colombie-Britannique a également approuvé une nouvelle version du Règlement sur les carburants à faible intensité carbone qui vise à moderniser la norme précédente.Biocarburants avancés Canada a publié cette déclaration de son président Ian Thomson.« Lorsque la province a fixé, en décembre 2022, un nouvel objectif de réduction des émissions dans le secteur des transports pour 2030 dans le cadre de sa stratégie CleanBC, elle disposait déjà de l’un des règlements les plus stricts au monde en matière de normes sur les carburants à faible teneur en carbone. La Colombie-Britannique a exigé l’utilisation de carburants routiers à faible teneur en carbone à partir de 2013; les carburants à faible teneur en carbone éprouvés et pleinement fonctionnels, compatibles avec les grandes turbines des avions commerciaux, ont toutefois nécessité des années de développement », explique M. Thomson.« Fin 2023, des centaines d’avions utilisent aujourd’hui le CFTC, qui est disponible dans plus de 100 aéroports. Mais pour que ces solutions de remplacement soient fabriquées à grande échelle, les producteurs de carburants ont besoin de marchés assurés, et c’est là que le leadership de la Colombie-Britannique – une fois de plus – est si crucial. Après une vaste consultation, la Colombie-Britannique a fixé des objectifs progressifs, réalisables et abordables. Les émissions de l’aviation augmentent et les solutions de remplacement viables doivent être aussi performantes que les carburéacteurs fossiles. Des années d’utilisation commerciale montrent que le CFTC est non seulement aussi sûr et opérationnel que les carburéacteurs fossiles, mais qu’il est également supérieur à plusieurs égards. »Lorsqu’on lui demande s’il y aura des effets sur les voyageurs aériens, M. Thomson répond : « Pratiquement aucun. Bien que le règlement ait été approuvé aujourd’hui, ses deux composantes n’entreront pas en vigueur avant 2026 et 2028, et seulement dans les plus grands aéroports. Nous avons travaillé avec des experts mondiaux de l’aviation pour évaluer le coût de cette politique et avons calculé que d’ici 2030, elle ajoutera 1,5 % au coût d’un vol typique de trois heures au départ d’YVR, soit environ trois dollars. D’autres experts sont du même avis. Nous pensons que les visiteurs de la Colombie-Britannique accepteront leur rôle dans la protection de nos merveilles naturelles contre les ravages des changements climatiques. »Biocarburants avancés Canada a souligné que la politique de la Colombie-Britannique en matière de CFTC présente d’autres avantages. Un certain nombre d’entreprises produisent ou prévoient produire du CFTC en Colombie-Britannique, ce qui réduira la dépendance à l’égard des importations de carburants fossiles et créera de nouvelles possibilités d’emploi dans les technologies propres dans toutes les régions de la province. Plusieurs projets utiliseront des résidus forestiers pour produire du CFTC; des experts reconnus en matière d’atténuation des incendies de forêt estiment que l’utilisation de combustibles forestiers hautement combustibles pour produire du biocarburant CFTC permettra non seulement de réduire la gravité des incendies de forêt, mais aussi de remplacer les avions à carburéacteurs fossiles à forte teneur en carbone.Biocarburants avancés Canada est la voix nationale des producteurs, distributeurs et concepteurs des technologies des biocarburants avancés et des carburants synthétiques renouvelables. Nos membres producteurs de CFTC informent les politiques de l’association à ce sujet en participant au caucus sur le carburant aviation durable (SAF) de Biocarburants avancés Canada. Nos membres sont des chefs de file mondiaux de la production commerciale de ces carburants fonctionnels et évolutifs, avec plus de 36 milliards de litres de capacité annuelle installée. Pour obtenir des renseignements sur Biocarburants avancés Canada et ses membres, et pour accéder aux données les plus complètes sur tous les aspects de l’utilisation des carburants au Canada, rendez-vous au www.advancedbiofuels.ca