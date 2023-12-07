تقنية الواقع المعزز وعدسات مُبتكرة من سناب شات تثري تجارب زوار مهرجان البحر الأحمر للأفلام

عدسات مُبتكرة من سناب شات في مهرجان البحر الأحمر للأفلام

JEDDAH, JIDDAH, SAUDI ARABIA, December 7, 2023 /EINPresswire.com/ -- في تعاون مثمر مع مؤسسة البحر الأحمر للأفلام، تشارك شركة سناب Snap المطورة لتطبيق التراسل سناب شات Snapchat في مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام المقام في جدة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر الحالي بفندق الريتز كارلتون.

وبحضور شخصيات عالمية شهيرة، يجمع مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام، صناع الأفلام والمحترفين في الصناعة وعشاق السينما من جميع أنحاء العالم؛ مما يسهل تبادل الأفكار والتجارب.

تقدم سناب في حفل الافتتاح والحفل الختامي عدستين. العدسة الأولى، المتاحة على تطبيق كاميرا السناب شات للترويج الإعلامي، وتعد تجربة جاذبة للمستخدمين للتفاعل مع محتوى المهرجان. أما العدسة الثانية، فتقدم تجربة مرآة الواقع المعزز (AR) التفاعلية، و التي تقع في جناح سناب في موقع استراتيجي يمثل نقطة تصوير مبتكرة، تقع بين تجربة السجادة الحمراء وصالة كبار الشخصيات لاستكشاف التجربة التفاعلية المميزة لتقنيات الواقع المعزز المدعمة بالذكاء الاصطناعي.

تهدف سناب شات كشركة رائدة عالميًا في مجال تقنيات الكاميرا و تقنية الواقع المعزز من خلال هذا التعاون إلى إثراء فعاليات المهرجان من خلال عدسات الواقع المعزز المبتكرة (AR)، وذلك وفق استراتيجية سناب شات المستمرة في دمج تقنية الواقع المعزز بالفعاليات الكبرى على مستوى العالم، حيث يشكل التعاون مع مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام محطة جديدة لتعزيز تجارب الإبداع والابتكار لجماهير متنوعة.

وعبّرت الأستاذة غادة العوامي مدير القطاع الحكومي و الاتصالات من سناب شات السعودية عن سعادتها بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر الدولي للأفلام من خلال تمكين عدسات الواقع المعزز للمهرجان، مضيفة: "أصبح سناب شات جزء أساسي من الثقافة السعودية و من حياة السعوديين، ويتيح لنا هذا التعاون تعزيز تجربة المهرجان للحضور، مما يضفي عليه لمسة جديدة من التفاعل والإبداع".

من جانبها أشادت مديرة التسويق والاتصال في مؤسسة البحر الأحمر للأفلام، سماهر موصلي بالتعاون مع سناب شات لإثراء تجربة ضيوف المهرجان من خلال ربطهم بقطاع واسع من المستخدمين في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى "التزام المهرجان بعرض المواهب الشابة والاتجاهات الجديدة في السرد، وهذه الشراكة مع سناب شات تعتبر خطوة مهمة نحو إثراء عروض المهرجان".

وأضافت "موصلي" : "نتطلع بشغف كبير إلى الانتقال إلى أبعاد جديدة في فن السرد وخلق تجارب لا تُنسى لجمهورنا. من خلال تنسيق لوحة صوتية متنوعة من الأصوات السينمائية داخل المهرجان، ونسلط الضوء على قصص لم تروى وندعم الأصوات غير المسموعة. تقنية الواقع المعزز من سناب شات تنسجم مع هذه الرؤية، حيث تمكن زوار المهرجان من التفاعل مع الحدث بطرق مبتكرة وتدمج قصصهم الشخصية ضمن قصص المهرجان."

الجدير بالذكر أن منصة سناب شات تحظى بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية من خلال 22 مليون مستخدم نشط شهريًا، وتسهم في إضافة أبعاد إبداعية للكثير من الفعاليات والأنشطة، التي تأتي ضمن دورها الثقافي الفعال في المملكة.

