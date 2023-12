Avancée en BBL : Protocole Advanced Safe BBL® pour une Sécurité et Précision Accrues

Innovant en BBL : Le protocole Advanced Safe BBL® du Dr. Karaaltin définit de nouvelles normes mondiales de sécurité.

La technique Advanced Safe BBL, que j’ai inventée, prouve également à quel point la technologie apporte de nouveaux avantages.” — Prof. Dr. Mehmet Karaaltin

ISTANBUL, TüRKIYE, December 6, 2023 / EINPresswire.com / -- Une percée dans les chirurgies de Brazilian Butt Lift (BBL) a été dévoilée, établissant un nouveau standard en matière de sécurité des patients. Le célèbre chirurgien plastique Le professeur Dr. Mehmet Veli Karaaltin et son équipe de Care in Turkey ont développé le protocole Advanced Safe BBL, établissant une nouvelle référence mondiale pour les procédures de BBL.Les chirurgies BBL ont gagné en popularité, mais avec l'augmentation de la demande, les inquiétudes concernant le risque d'embolie graisseuse ont également augmenté. Contrairement à une croyance répandue, l'embolie graisseuse peut survenir non seulement lors de l'injection de graisse, mais aussi pendant la liposuccion.Pour expliquer, une embolie pulmonaire est une condition potentiellement mortelle où les cellules graisseuses micro injectées ou récoltées voyagent à travers le système veineux et bloquent les artères pulmonaires. Les recherches indiquent qu'éviter l'injection de graisse dans ou sous le muscle peut considérablement minimiser le risque d'embolie liée à la graisse ou de décès.La récente augmentation des complications, y compris des décès à la suite des chirurgies BBL, a conduit à des interdictions dans de nombreux pays européens. Ces préoccupations ont été soulignées dans des publications par The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). L'un des défis a été la distinction précise entre les couches de la hanche et du muscle, la détermination de l'épaisseur des tissus mous et l'identification des principales veines.Cependant, avec l'introduction du protocole Advanced Safe BBL, ces risques sont presque éliminés. La méthodologie unique comprend :1. Identification Doppler Pré-chirurgicale : Les structures veineuses et artérielles de la région glutéale sont identifiées et marquées, garantissant que la graisse est injectée loin de ces vaisseaux, maintenant la sécurité chirurgicale.2. Nettoyage Antibactérien & Antimicrobien : La zone chirurgicale est soigneusement nettoyée avec des agents spécifiques, garantissant la sécurité contre les infections.3. Collecte de Graisse Étanche : La graisse est collectée sans exposition à l'air, séparée du liquide tumescent, nettoyée et purifiée pour la sécurité contre les infections.4. Nettoyage des Sets de Tubing : Les sets utilisés pour l'extraction et l'injection de graisse sont nettoyés avec une solution spéciale, assurant la propreté mécanique et chimique.5. Liposuccion Vibrosat Pro : Cette technique a montré une réduction du risque d'embolie graisseuse en raison de sa distribution de graisse plus homogène.6. Échographie sans fil en Temps Réel : Synchronisée avec l'injection de graisse, offrant des visualisations en temps réel de l'épaisseur de la graisse, du niveau du muscle et de la position de la canule, garantissant une précision et une sécurité chirurgicales maximales.Le protocole Advanced Safe BBL, dirigé par le Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltin, chef de la chirurgie plastique, reconstructive et esthétique chez Care in Turkey, a eu un écho mondial. Les professionnels médicaux du monde entier viennent désormais apprendre cette approche révolutionnaire, élevant les standards des chirurgies BBL.Pour plus d'informations, veuillez contacter:Care in TurkeyBuyukdere Caddesi No:171 Metrocity Is Merkezi,A Blok Kat: 23, No: 193 Sisli / ISTANBUL - TürkiyeBureau Central : +90 212 909 5 909info@careinturkey.comÀ propos de Care in Turkey :Offrir une Santé de Haute Qualité pour TousNous nous efforçons de créer un avenir où davantage de patients auront accès à des chirurgies esthétiques et reconstructives de haute qualité.Nous croyons aux bienfaits transformateurs des procédures cosmétiques. Nous pensons que la qualité de vie et l'estime de soi ne devraient pas être un privilège.Le droit de naissance de chacun devrait être d'avoir accès à des chirurgiens de renommée mondiale et de première classe. Chacun devrait être libre de se faire opérer dans une installation médicale de pointe.Nous œuvrons pour impacter le monde en démocratisant des soins de santé sûrs et fiables. Nous travaillons pour donner aux gens la liberté de choisir.