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Делегация Туркменистана приняла участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств

06 December 2023

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Делегация Туркменистана приняла участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств

Делегация во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Р.Мередовым приняла участие в состоявшейся в Москве 5 декабря 2023 года встрече министров иностранных дел прикаспийских государств.

В своем выступлении руководитель туркменской делегации в качестве актуальнейшей проблемы, требующей пристального изучения, внимания и комплексного подхода, назвал снижение уровня моря. В этой связи он акцентировал внимание на необходимости создания пятисторонней рабочей группы, целью которой должно стать изучение проблем, связанных со снижением объемов воды в Каспийском море. Была подчеркнута необходимость выработки мер по предотвращению и смягчению последствий обмеления и выражена готовность Туркменистана подготовить проект соответствующего правового документа.

В этом контексте Туркменистаном было предложено ускорить согласование проекта Соглашения между Правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере морских научных исследований на Каспийском море. 

В качестве другого важнейшего и принципиального вопроса глава делегации Туркменистана назвал энергетическое сотрудничество на Каспии. Здесь ключевым аспектом выступает имплементация статьи 14 Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, четко формулирующей права сторон на прокладку кабелей и трубопроводов по дну водоема.  Было заявлено, что Туркменистан, в целом, исходит из того, что строительство подводной инфраструктуры на Каспии отвечает экономическим потребностям прибрежных государств, служит важным условием обеспечения энергетической безопасности и устойчивости в Евразии на основе равного учета интересов и выгод производителей, потребителей и транзитеров энергоносителей.

На встрече была подтверждена готовность прикаспийских государств к тесному сотрудничеству по экологической проблематике, в соответствии с договоренностями Шестого Каспийского Саммита в Ашхабаде летом прошлого года. В этой связи отмечена высокая значимость активного международного взаимодействия в рамках выдвинутой Президентом Туркменистана «Каспийской экологической инициативы».   

Говоря о масштабных планах сотрудничества, Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана подчеркнул, что успешность и результативность этой работы может быть обеспечена лишь в условиях сохранения и укрепления в каспийском регионе прочной системы безопасности и стабильности, при своевременной нейтрализации потенциальных угроз. Каспий, подчеркнул Р.Мередов, доложен оставаться зоной стабильности и доверия, не подверженной рискам для мира и развития.

По итогам встречи было принято Заявление министров иностранных дел прикаспийских государств.

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Делегация Туркменистана приняла участие во встрече министров иностранных дел прикаспийских государств

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