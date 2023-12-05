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Встреча Сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству

05 December 2023

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Встреча Сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству

4 декабря 2023 года в Москве Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов встретился с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.Оверчуком.

Основной темой переговоров стали обсуждение вопросов, связанных с подготовкой к очередному, 13-му заседанию Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Ашхабаде в начале следующего года.

Подчеркивалось, что предстоящее заседание призвано стать важным этапом в развитии взаимовыгодного торгово-экономического партнерства между двумя странами. Собеседники отметили, что сегодня Туркменистан и Россия  идут по поиску новых форм и направлений сотрудничества, отвечающих современным реалиям, потребностям двух стран и имеющемуся обоюдному потенциалу. В этом контексте была констатирована значимость совершенствования правовой базы двусторонних экономических и хозяйственных связей.

Среди обсуждавшихся вопросов должное место было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере. В этой связи А.Оверчук, в частности, особо отметил достигнутые между правительствами двух стран договоренности о строительстве в Ашхабаде нового корпуса Совместной туркмено-российской средней школы им. А.С.Пушкина, нового здания Русского драматического театра, а также создания туркмено-российского университета.

Собеседники подтвердили конструктивный рабочий настрой профильных ведомств экономического блока Туркменистана и России на дальнейшее укрепление и диверсификацию партнерства.

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Встреча Сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству

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