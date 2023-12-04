UPDATE NEW INFORMATION - MAJOR CRASH VT RT 14 IRASBURG
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
DERBY BARRACKS
NEWS RELEASE – MAJOR CRASH ALERT – SITUATIONAL AWARENESS REGARDING THE TTU / PROPANE EXPLOSION IN IRASBURG ON RT 14
FIRST RESPONDERS ARE BEING PUSHED BACK DUE TO THE POTENTIAL FOR ADDITIONAL EXPLOSIONS IN THE AREA. RESIDENTS IN THE AREA ARE BEING EVACUATED.
THERE IS A NEW PERIMETER WITH UPDATED CLOSURES.
CLOSED 58 AND 14 IRASBURG
CLOSED ALDERBROOK RD RT 14 COVENTERY
CLOSED US RT 5 AND RT 14 AT ROYERS IRASBURG
UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY.
PLEASE DRIVE CAREFULLY
Andrea H Bushway
Derby Barracks
ECD II
802 334 8881 OPT 3