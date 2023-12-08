ك Snap Starمشاعل الشميمري تنضم لمنظومة صناع المحتوى على سناب شات

RIAYDH, SAUDI ARABIA, December 8, 2023 /EINPresswire.com/ -- الرياض- أعلنت شركة "Snapchat"، عن إضافة المهندسة السعودية الشابة مشاعل الشميمري إلى مجموعتها المتنوعة والموهوبة من نجوم Snap Stars كمنشئة محتوى مؤثرة، مشيرةً إلى أن إضافتها إلى هذه المجموعة تمثل خطوة معززة لالتزامها بعرض الأصوات المؤثرة وتعزيز حضورها على نطاق واسع.

ويأتي هذا البيان؛ في ظل الاهتمام الذي يوليه تطبيق سناب شات للمبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الوطن، وإيمانه بقدراتهم في تشكيل المشهد الرقمي، واعترافًا بالتأثير الكبير الذي يتمتع به المؤثرون في تعزيز العلاقات وإلهام الآخرين داخل المجتمع السعودي.

تعمل مشاعل الشميمري منذ سنوات في مجال هندسة الطائرات، والمراكب الفضائية والصواريخ والحاصلة على جائزة المرأة الملهمة عام 2015 ، حيث يتيح تواجدها ضمن مشاهير التطبيق الفرصة لمتابعيها خاصةً من النساء السعوديات والعربيات واللائي تعد مصدر إلهام لهن من متابعة أخبارها ونجاحاتها المستمرة في ظل حالة النمو المتزايدة التي يشهدها قطاع الفضاء بالمملكة نظرًا للدعم السخي والمقدر وتمكين الشباب السعودي من قيادة هذا القطاع المتنامي، إضافةً إلى متابعة يومياتها و تجربتها الرائدة في مجال هندسة الطائرات وصولًا إلى نصائحها ودعواتها للشباب لمواصلة الطريق نحو تحقيق طموحاته في ظل رؤية المملكة 2030 والتي أولت أبناء وبنات المملكة اهتماماً متعاظماً أتاح لاحقاً تقدمهم الصفوف في مختلف المجالات، وتصدر المملكة العديد من التقارير المؤشرات الدولية.

كما تحرص الشميمري وعبر حسابها على "سناب شات" على إلهام شباب وشبات الوطن وتحفيزهم لتنمية مهاراتهم وقدراتهم؛ عبر سرد قصتها المتمثلة في استحواذ صناعة الصواريخ على اهتمامها منذ سن السادسة، لتبدأ قصتها الناجحة والمستمرة في صناعة المركبات الفضائية المتعلقة بالرحلات المأهولة لاستكشاف الفضاء الواسع.

وفيما يتعلق بتوثيقها ونشاطها على سناب شات؛ أكدت المهندسة مشاعل الشميمري أنها وبصفتها أول مهندس طيران في دول مجلس التعاون الخليجي حملت مسؤولية عميقة تتمحور حول إلهام الآخرين من تحقيق المزيد، منوهةً إلى أنها ستكرس خبرتها وتجربتها لتعليم وتشجيع متابعيها على منصة سناب شات لتحقيق أحلامهم الكبيرة، ودعوتهم دوماً إلى المثابرة والسعي إلى تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم.

وعليه قال مدير شراكات المواهب بسناب شات السعودية الأستاذ علي الشهري: " أن المنصة تشارك المملكة وفي ظل رؤيتها الطموحة 2030 هذا التغيير الذي تعد الشركة جزءًا منه، مضيفًا أن انضمام كفاءات سعودية مثل مشاعل الشميمري لعائلة نجوم سناب سيكون إضافة كونها المكان المفضل للحصول على المشاعر الإيجابية والقصص الملهمة والمكان الذي يستطيع الجميع التعبير عن أنفسهم بشكل حقيقي وعفوي".

هذا ويحظى تطبيق سناب شات باهتمام متزايد في المملكة؛ إذ تشير تقديرات المنصة إلى تجاوز حاجز الـ 22 مليون مستخدم شهريًا، مما أسهم بدوره في بروز مجتمعها كواحد من أكبر مجتمعات صناعة المحتوى بالتطبيق على مستوى العالم، حيث وصل عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 34 عامًا إلى أكثر من 90%، كما يستخدمه 71% من الآباء في المملكة، كما يفتح مستخدموه التطبيق أكثر من 50 مرة يوميًا، مما يُظهر شعبية المنصة وتأثيرها في المنطقة.

يُذكر أن "سناب شات" يحرص على تواجد الملهمين والملهمات على تطبيقه، بما يسهم في إلهام مستخدميه وتحفيزهم على البحث والتطوير والابتكار، والتحليق عالياً في سماوات الإبداع البشري التي لا تعرف الحدود بما يسهم في خلق حاضر ومستقبل مستدامين ومزدهرين.