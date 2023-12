Le portefeuille immobilier par excellence du Québec élit domicile chez Avenir, une nouvelle marque ombrelle

Le 1 Chabanel au coeur du quartier de la mode de Montreal

Avenir, la marque unificatrice nous permettra d’offrir une plus grande valeur à nos clients, en étant en harmonie avec notre mission de changer la façon dont nos clients conçoivent les espaces” — Simon Berman

MONTREAL, CANADA, December 5, 2023 / EINPresswire.com / -- La société mère d’Entreposage Montréal Mini-Storage est fière d’annoncer la création d’Immeubles Avenir , une nouvelle marque conçue pour représenter son vaste portefeuille d’entreprises.Comptant plus de trente propriétés, Immeubles Avenir supervisera les opérations des 23 succursales d’Entreposage Montréal Mini-Storage, de bâtiments commerciaux et d’actifs industriels, y compris le 1 Chabanel, l’emblématique point d’entrée de 600 000 pieds carrés du District Central. Les espaces de travail flexibles et modernes de Clickspace et de HIVE, situé au 9310, boulevard St-Laurent, seront également gérés par Avenir.Le lancement d’Immeubles Avenir coïncide avec l’inauguration de Devenir Construction, une division autorisée œuvrant dans les domaines de la construction, du développement et de l’entretien qui se consacre à la gestion des services de notre portefeuille en pleine croissance, de nos nombreux locataires et de l’industrie florissante de l’entreposage en libre-service partout au Québec. Cette expansion stratégique reflète l’engagement de la marque à fournir des solutions complètes et à répondre à la demande actuelle du marché.Simon Berman, président et cofondateur d’Avenir, a exprimé l’enthousiasme que suscite le lancement, déclarant ce qui suit : « Notre approche en matière d’investissements à long terme nous a permis d’établir une présence de premier plan à travers le Québec. En offrant des services de bout en bout et en tirant parti de notre spécialisation approfondie dans le secteur, nous sommes devenus une société immobilière entièrement intégrée verticalement.L’inauguration d’Immeubles Avenir en tant que marque unificatrice nous permettra d’offrir une plus grande valeur à nos clients, en étant en parfaite harmonie avec notre stratégie de croissance et notre mission de changer la façon dont nos clients pensent et conçoivent les espaces. Nous continuerons d’offrir les services personnalisés et flexibles qui nous ont permis de forger la réputation de l’ensemble de nos marques. »Immeubles Avenir gère une empreinte immobilière impressionnante, avec plus de 2,5 millions de pieds carrés de propriétés à travers le Québec.Avec un effectif de quelque 80 employés répartis dans ses diverses activités, et grâce à son engagement à l’égard de l’excellence, de l’innovation et du développement communautaire, Immeubles Avenir se positionne comme un acteur dynamique dans le secteur de l’immobilier. Alors que la marque continue de croître, elle se consacre toujours avec la même détermination à l’acquisition, à la construction, à la conception et à la gestion d’espaces qui inspirent et améliorent la vie des gens qui y travaillent.Au sujet d’Immeubles AvenirImmeubles Avenir est une société immobilière orientée vers la communauté qui se consacre à changer la façon dont les Canadiens conçoivent les espaces. Mettant l’accent sur l’innovation et l’établissement de liens, la marque d’Immeubles Avenir gère environ 2,5 millions de pieds carrés d’espaces d’entreposage en libre-service, de bureaux, de locaux commerciaux et de bureaux à frais partagés dans l’ensemble du dynamique paysage du Québec. Pour en savoir plus sur Immeubles Avenir et son engagement à redéfinir les espaces, visitez-nous à https://immeublesavenir.ca/