Il CEO del Gruppo BGI Tiene il Discorso di Apertura All'expo Inaugurale della Catena di Fornitura Internazionale in Cina

Il dottor Yin Ye, Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo del Gruppo BGI, tiene un discorso programmatico. (Per gentile concessione del CISCE)

BEIJING, CHINA, December 1, 2023 / EINPresswire.com / -- Il 29 Novembre, Il Dottor Yin Ye, Amministratore Delegato e Direttore Esecutivo del Gruppo BGI, ha tenuto un discorso programmatico in un forum speciale durante la prima edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) a Pechino, evidenziando i vantaggi portati dal rapido sviluppo della genomica globale e le ultime realizzazioni del Gruppo BGI.Il tema del forum era "Nuove Tendenze, Nuovo Potere e Nuova Visione per una Salute Globale". Si è concentrato su argomenti quali prodotti biofarmaceutici, benessere, assistenza sanitaria intelligente e qualità della vita e ha discusso le nuove tendenze tecnologiche e le strategie per aiutare nella sviluppo del settore sanitario, modalità per promuovere modelli di business innovativi e piani per lavorare verso un settore sanitario ben strutturato.Il dottor Yin ha dichiarato: "Tra tutte le tecnologie digitali conosciute, il costo del sequenziamento genomico è diminuito più rapidamente della Legge di Moore. Ciò offre nuove possibilità per la sanità, l'agricoltura, l'energia e i materiali rispettosi dell'ambiente".Ha inoltre menzionato gli ultimi sviluppi del programma agricolo del Gruppo BGI. "Dal 2002, BGI conduce ricerche sul riso da oltre 20 anni." Attraverso una collaborazione con l’Università dello Yunnan, il team è riuscito a ottenere una crescita perenne del riso: il sistema radicale dell’anno precedente rimane al suo posto e nel secondo anno si sviluppa in situ, proprio come il bambù.Ha ulteriormente spiegato: "Questo riso perenne è stato coltivato ininterrottamente nello Yunnan per 8 anni. Ogni anno può essere raccolto due volte, con una resa cumulativa di quasi una tonnellata per mu (circa 0,165 acri). Abbiamo già esteso un progetto del genere". in Africa per contribuire alla sicurezza alimentare globale."Al CISCE, BGI Group ha anche presentato una varietà di tecnologie e prodotti all'avanguardia nel campo delle scienze della vita.Nel corso degli anni, BGI si è assunta attivamente la responsabilità sociale offrendo soluzioni complete per la medicina di precisione, la salute pubblica, la prevenzione e il controllo delle malattie e l’agricoltura sostenibile in molti paesi del mondo. BGI ha pubblicato numerosi articoli sulle migliori riviste internazionali come Cell, Nature e Science. Questi documenti, che coprono campi di ricerca come animali, piante, microrganismi e salute medica, sono condivisi a livello globale e costituiscono la base per la ricerca scientifica e lo sviluppo di applicazioni.BGI continua a far avanzare il proprio sistema di catena di fornitura globale creando basi di produzione e fabbriche nei paesi d'oltremare. La produzione localizzata svolge un ruolo cruciale nel garantire l’approvvigionamento globale di BGI e nel promuovere la collaborazione locale e lo sviluppo economico.Il primo CISCE, incentrato sul tema “Connettere il Mondo per un Futuro Condiviso”, si è concentrato su cinque catene di fornitura: Veicoli Intelligenti, Agricoltura Verde, Energia Pulita, Tecnologia Digitale e Vita Sana. L'obiettivo dell'Expo è quello di creare una piattaforma internazionale aperta che incoraggi la collaborazione tra vari settori. Ciò include facilitare l’interazione tra le diverse fasi delle industrie, da monte a valle, favorire le connessioni tra imprese di tutte le dimensioni, promuovere la sinergia tra industria, mondo accademico, ricerca e applicazione e consentire l’interazione tra aziende Cinesi e internazionali.