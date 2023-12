CEO der BGI Group hält Keynote zur Eröffnung der China International Supply Chain Expo

Dr. Yin Ye, CEO und Executive Director der BGI Group, hält eine Grundsatzrede. (Mit freundlicher Genehmigung des CISCE)

BEIJING, CHINA, December 1, 2023 / EINPresswire.com / -- Am 29. November hielt Dr. Yin Ye, CEO und Executive Director der BGI Group, auf der ersten China International Supply Chain Expo (CISCE) in Peking eine Grundsatzrede, in der er die Vorteile der raschen Entwicklung der globalen Genomik und die jüngsten Errungenschaften der BGI Group hervorhob.Das Forum stand unter dem Motto "Neue Trends, neue Kräfte und neue Visionen für eine globale Gesundheit". Es konzentrierte sich auf Themen wie Biopharmazeutika, Wellness, intelligente Gesundheitsfürsorge und Lebensqualität und diskutierte neue Technologietrends, Strategien zur Unterstützung der Entwicklung der Gesundheitsindustrie, Wege zur Förderung innovativer Geschäftsmodelle und Pläne zur Schaffung einer gut strukturierten Gesundheitsindustrie.Dr. Yin erklärte: "Von allen bekannten digitalen Technologien sind die Kosten für die Genomsequenzierung schneller gesunken als das Moore'sche Gesetz. Dies eröffnet neue Möglichkeiten in den Bereichen Gesundheit, Landwirtschaft, Energie und umweltfreundliche Materialien.“Er ging auch auf die jüngsten Entwicklungen im Landwirtschaftsprogramm der BGI-Gruppe ein. "Seit 2002 forscht BGI seit mehr als 20 Jahren an Reis. In Zusammenarbeit mit der Universität Yunnan ist es dem Team gelungen, Reis über mehrere Jahre wachsen zu lassen. Das Wurzelsystem des Vorjahres bleibt an Ort und Stelle und entwickelt sich im zweiten Jahr in situ, ähnlich wie bei Bambus.Dieser mehrjährige Reis wird in Yunnan seit 8 Jahren kontinuierlich angebaut. Er kann zweimal im Jahr geerntet werden, mit einem Gesamtertrag von fast einer Tonne pro Hektar (etwa 0,165 Morgen). Wir haben ein solches Projekt bereits auf Afrika ausgeweitet, um einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherheit zu leisten.Auf der CISCE präsentierte die BGI Group auch eine Reihe von Spitzentechnologien und -produkten aus dem Bereich der Biowissenschaften.Im Laufe der Jahre hat BGI aktiv soziale Verantwortung übernommen, indem es umfassende Lösungen für Präzisionsmedizin, öffentliche Gesundheit, Krankheitsprävention und -kontrolle sowie nachhaltige Landwirtschaft in vielen Ländern der Welt anbietet. BGI hat zahlreiche Artikel in führenden internationalen Fachzeitschriften wie Cell, Nature und Science veröffentlicht. Diese Publikationen, die Forschungsbereiche wie Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen und medizinische Gesundheit abdecken, werden weltweit verbreitet und bilden die Grundlage für wissenschaftliche Forschung und Anwendungsentwicklung.BGI baut sein globales Lieferkettensystem durch die Errichtung von Produktionsstätten und Fabriken in Übersee weiter aus. Die Produktion vor Ort spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung der globalen Versorgung durch BGI und bei der Förderung der lokalen Zusammenarbeit und wirtschaftlichen Entwicklung.Die erste CISCE stand unter dem Motto "Connecting the World for a Shared Future" und konzentrierte sich auf fünf Lieferketten: Intelligente Fahrzeuge, Grüne Landwirtschaft, Saubere Energie, Digitale Technologie und Gesundes Leben. Ziel der Messe ist es, eine offene internationale Plattform zu schaffen, die die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Sektoren fördert. Dazu gehören die Erleichterung der Interaktion zwischen den verschiedenen Stufen der Industrie, von der vor- bis zur nachgelagerten Ebene, die Förderung von Verbindungen zwischen Unternehmen aller Größen, die Förderung von Synergien zwischen Industrie, Wissenschaft, Forschung und Anwendung sowie die Ermöglichung der Interaktion zwischen chinesischen und internationalen Unternehmen.