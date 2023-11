Hamilton-Pyramid Europe nomme Aaron Greenman Directeur du Développement, Europe

Aaron Greenman

LONDON, ENGLAND, November 29, 2023 / EINPresswire.com / -- Hamilton-Pyramid Europe, une plateforme de conseil et de gestion hôtelière leader en Europe appartenant au groupePyramid Global Hospitality, basé à Boston, a confirmé aujourd'hui la nomination d'Aaron Greenman au poste de Directeur du Développement pour l'Europe. Il a auparavant occupé le position de Vice-Président Exécutif, Investissements et Real Estate pour Auro Hotels à New York et de Vice-Président Exécutif, Acquisitions et Développement - EMEA pour Interstate Hotels & Resorts (maintenant Aimbridge Hospitality). Dans son nouveau poste, Greenman sera basé à Londres et sera en charge de diriger les initiatives croissantes de développement commercial de la gestion hôtelière de Hamilton-Pyramid Europe en Europe.Aaron rejoint une solide équipe de professionnels du développement commercial chez Hamilton-Pyramid Europe, dirigée par Tobi Weissinger, Associé ; Eric Reidy, Vice-Président ; et Tiziano Scarapicchia, Directeur.« Nos services de gestion continuent de se développer sur tout le continent et nous espérons qu'Aaron – grâce à son expérience, ses accomplissements et sa réputation dans le secteur – accélérera cette activité », a déclaré Frank Croston, PDG de Hamilton -Pyramid Europe. « Le renforcement de notre présence régionale en matière de développement commercial améliorera notre visibilité globale et nos relations avec nos clients potentiels et permettra de mieux valoriser les ressources opérationnelles hautement qualifiées qui, selon nous, nous rendent uniques. »Avant d'occuper les postes mentionnés ci-dessus, Greenman était basé à New Delhi en tant que Directeur des Opérations de JHM International, un propriétaire d'hôtel, développeur immobilier et du secteur de l'éducation opérant en Inde. Avant son séjour en Inde, il était basé à Nairobi comme Directeur Général du groupe AFEX, où il était responsable de 600 employés répartis sur divers sites au Kenya, au Soudan du Sud et dans d'autres parties d'Afrique de l'Est. Plus tôt dans sa carrière, Greenman était Directeur Senior des services de conseil immobilier pour Ernst and Young LLP, basé à Boston et Miami. Il a obtenu un maîtrise en gestion hôtelière de la Cornell University School of Hotel Administration et une licence de l'Amherst College.« Alors que la gestion par des tiers continue de gagner en popularité en tant que solution optimale pour générer de la valeur dans le secteur hôtelier européen, Aaron jouera un rôle clé dans le passage de notre stratégie au niveau supérieur », a déclaré Warren Fields, PDG de Pyramid Global Hospitality. « Nous pensons que notre excellente réputation – née de deux décennies d'expérience en création de valeur pour nos clients propriétaires d'hôtels – continue de nous positionner idéalement en tant que fournisseur de services de gestion auprès des propriétaires et investisseurs les plus sophistiqués du continent. »A propos de Hamilton-Pyramid EuropeHamilton-Pyramid Europe est une plateforme leader de gestion hôtelière et de co-investissement, offrant une expertise inégalée aux propriétaires d'hôtels dans toute l'Europe. Basée à Londres et possédant des bureaux satellites à travers l'Europe, Hamilton gère un portefeuille croissant de propriétés hôtelières dans toute la région en tant qu’opérateur et asset manager.Hamilton-Pyramid Europe offre une solution hôtelière complète, comprenant le management et asset management d’hôtels, la gestion et le développement de projets hôteliers, ainsi que des services d'acquisition et de conseil, le tout fourni par une équipe paneuropéenne unique de experts du secteur. En tant que filiale de Pyramid Global Hospitality, Hamilton bénéficie d'une renommée mondiale et d'une connaissance inégalée de l'industrie et du marché. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.hamiltonpyramid.com et www.pyramidglobal.com