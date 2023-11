Hamilton Pyramid Europe nomina Aaron Greenman Chief Development Officer Europe

Aaron Greenman

LONDON, ENGLAND, November 29, 2023 / EINPresswire.com / -- Hamilton Pyramid Europe, una delle principali piattaforme europee di gestione e consulenza alberghiera, di proprietà di Pyramid Global Hospitality, con sede a Boston, ha confermato oggi la nomina di Aaron Greenman a Chief Development Officer Europe. In precedenza ha ricoperto il ruolo di Executive Vice President, Investments & Real Estate per Auro Hotels a New York ed Executive Vice President, Acquisitions & Development - EMEA per Interstate Hotels & Resorts (ora Aimbridge Hospitality). Nella sua nuova posizione, Greenman sarà basato a Londra e guiderà le crescenti iniziative di sviluppo del business della gestione alberghiera di Hamilton Pyramid Europe in Europa.Aaron si unisce a un forte team di professionisti già esistente nello sviluppo aziendale presso Hamilton Pyramid Europe guidato da Tobi Weissinger, Partner; Tiziano Scarapicchia, Director; e Eric Reidy, Vice President."I nostri servizi di gestione continuano ad espandersi in tutto il continente e prevediamo che Aaron, con la sua esperienza, i risultati ottenuti e la reputazione nel settore, accelererà tale attività", ha affermato Frank Croston, CEO di Hamilton Pyramid Europe. “Il rafforzamento della nostra presenza a livello regionale migliorerà la nostra visibilità complessiva e le potenziali relazioni con i clienti e trasmetterà meglio le risorse operative altamente qualificate che riteniamo ci rendano unici”.Prima delle posizioni sopra menzionate, Greenman lavorava a Nuova Delhi come direttore operativo per JHM International, proprietario di un hotel, sviluppatore immobiliare e sviluppatore del settore dell'istruzione con operazioni in India. In precedenza,ha lavorato a Nairobi come amministratore delegato del gruppo AFEX, dove era responsabile di 600 dipendenti in varie località del Kenya, del Sud Sudan e di altre località dell'Africa orientale. All'inizio della sua carriera, Greenman è stato senior manager nei servizi di consulenza immobiliare per Ernst and Young LLP, con sede a Boston e Miami. Ha conseguito un master in gestione alberghiera presso la Cornell University School of Hotel Administration e una laurea presso l'Amherst College.“Poiché la gestione da parte di operatori specializzati continua ad affermarsi come soluzione ottimale per generare valore nel settore alberghiero europeo, Aaron svolgerà un ruolo chiave nel portare la nostra strategia al livello successivo”, ha affermato Warren Fields, CEO di Pyramid Global Hospitality. “Riteniamo che la nostra eccellente reputazione, nata da un’esperienza ventennale nel fornire valore ai nostri clienti proprietari di alberghi, continui a posizionarci bene come fornitore di servizi di gestione per i proprietari e gli investitori più sofisticati del continente”.Informazioni su Pyramid Hamilton EuropeHamilton-Pyramid Europe è una piattaforma leader di gestione e co-investmento alberghiero a servizio completo, focalizzata sulla fornitura di un’esperienza impareggiabile ai proprietari di hotel in tutta Europa. Con sede centrale a Londra e uffici satellite in tutta Europa, Hamilton vanta un portafoglio in crescita di proprietà alberghiere in gestione in tutta la regione.La loro soluzione completa per l'ospitalità comprende la gestione alberghiera, lo sviluppo di progetti e i servizi di acquisizione e consulenza, il tutto fornito da un team pan-europeo unico di specialisti del settore. Parte di Pyramid Global Hospitality, Hamilton vanta una copertura globale e una conoscenza impareggiabile del settore e del mercato. Per ulteriori informazioni, visitare www.hamiltonpyramid.com