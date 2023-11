Hamilton-Pyramid Europe benoemt Aaron Greenman Chief Development Officer, Europa

Aaron Greenman

LONDON, ENGLAND, November 29, 2023 / EINPresswire.com / -- Hamilton-Pyramid Europe, een toonaangevend Europees hotelmanagement- en adviesplatform dat eigendom is van het in Boston gevestigde Pyramid Global Hospitality, heeft vandaag de benoeming bevestigd van Aaron Greenman als Chief Development Officer - Europa. Voorheen was hij Executive Vice President, Investments & Real Estate voor Auro Hotels in New York en Executive Vice President, Acquisitions & Development - EMEA voor Interstate Hotels & Resorts (nu Aimbridge Hospitality). In zijn nieuwe functie zal Greenman gevestigd zijn in Londen en verantwoordelijk zijn voor het leiden van Hamilton-Pyramid Europe's groeiende initiatieven voor de ontwikkeling van hotelmanagement in Europa.Aaron voegt zich bij een bestaand sterk team van professionals op het gebied van bedrijfsontwikkeling bij Hamilton-Pyramid Europe onder leiding van Tobi Weissinger , Partner; Eric Reidy, Vice-President; en Tiziano Scarapicchia , Director.“Onze managementdiensten blijven zich uitbreiden over het hele continent en we verwachten dat Aaron – met zijn ervaring, prestaties en reputatie in de sector – die activiteit zal versnellen”, aldus Frank Croston, CEO van Hamilton-Pyramid Europe. “De versterking van onze regionale aanwezigheid op het gebied van bedrijfsontwikkeling zullen onze algehele zichtbaarheid en relaties met potentiële en bestaande klanten verbeteren.”Voorafgaand aan de bovengenoemde functies was Greenman gevestigd in New Delhi als Chief Operating Officer voor JHM International: een hoteleigenaar, vastgoedontwikkelaar en ontwikkelaar van de onderwijssector met activiteiten in India. Vóór zijn tijd in India was hij gevestigd in Nairobi en directeur van de AFEX Group, waar hij verantwoordelijk was voor 600 medewerkers op verschillende locaties in Kenia, Zuid-Soedan en andere locaties in Oost-Afrika. Eerder in zijn carrière was Greenman senior manager in vastgoedadviesdiensten voor Ernst and Young LLP, gevestigd in Boston en Miami. Hij behaalde een masterdiploma in management in gastvrijheid aan de Cornell University School of Hotel Administration en een bachelordiploma aan het Amherst College.“Nu het management door derden steeds populairder wordt als een optimale oplossing voor het stimuleren van waarde in de Europese hotelsector, zal Aaron een sleutelrol spelen als we onze strategie daar naar een nog hoger niveau tillen”, aldus Warren Fields, CEO van Pyramid Global. “Wij denken dat onze uitstekende reputatie – voortkomend uit een trackrecord van twintig jaar in het leveren van waarde aan de klanten van onze hoteleigenaren – ons uitstekend positioneert als aanbieder van managementdiensten voor de meest geavanceerde eigenaren en investeerders van het continent.”Over Hamilton-Piramide EuropaHamilton-Pyramid Europe is een toonaangevend, full-service hotelmanagement- en co-investeringsplatform gericht op het bieden van ongeëvenaarde expertise aan hoteleigenaren in heel Europa. Hamilton heeft zijn hoofdkantoor in Londen en satellietkantoren in heel Europa en beschikt over een groeiende portefeuille van beheerde en asset-managed hoteleigendommen in de hele regio.Hun uitgebreide hospitality-oplossing omvat hotelbeheer, asset management, projectmanagement en -ontwikkeling, en acquisitie- en adviesdiensten, allemaal geleverd door een uniek pan-Europees team van branchespecialisten. Als onderdeel van Pyramid Global Hospitality heeft Hamilton een wereldwijde dekking en ongeëvenaarde kennis van de sector en de markt. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hamiltonpyramid.com en www.pyramidglobal.com