Hamilton-Pyramid Europe ernennt Aaron Greenman zum Chief Development Officer - Europe

LONDON, ENGLAND, November 29, 2023 / EINPresswire.com / -- Hamilton-Pyramid Europe, eine führende europäische Hotelmanagement- und Beratungsgesellschaft, die zum Bostoner Unternehmen Pyramid Global Hospitality gehört, bestätigte heute die Ernennung von Aaron Greenman zum Chief Development Officer – Europe. Zuvor war er Executive Vice President, Investments & Real Estate für Auro Hotels in New York und Executive Vice President, Acquisitions & Development – EMEA für Interstate Hotels & Resorts (jetzt Aimbridge Hospitality). In seiner neuen Position wird Greenman seinen Sitz in London haben und für die Leitung des Business Developments im Bereich Hotelmanagent von Hamilton-Pyramid Europe in Europa verantwortlich sein.Aaron schließt sich einem bestehenden starken Development Team bei Hamilton-Pyramid Europe unter der Leitung von Tobi Weissinger , Partner; Eric Reidy, Vice President; und Tiziano Scarapicchia, Director, an.„Unsere Managementdienstleistungen expandieren weiterhin auf dem gesamten Kontinent und wir erwarten, dass Aaron – mit seiner Erfahrung, seinen Erfolgen und seinem Ruf in der Branche – diese Aktivität beschleunigen wird“, sagte Frank Croston, CEO von Hamilton-Pyramid Europe. „Die Stärkung unserer regionalen Business Development Aktivitäten wird unser Profil insgesamt, sowie auch potenzielle Kundenbeziehungen verbessern.“Vor den oben genannten Positionen war Greenman in Neu-Delhi als Chief Operating Officer für JHM International tätig, einem Hotelbesitzer, Immobilienentwickler und Entwickler im Bildungssektor mit Niederlassungen in Indien. Vor seiner Zeit in Indien war er in Nairobi ansässig und Geschäftsführer der AFEX Group, wo er für 600 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten in Kenia, Südsudan und anderen Standorten in Ostafrika verantwortlich war. Zu Beginn seiner Karriere war Greenman Senior Manager im Bereich Immobilienberatung für Ernst and Young LLP mit Sitz in Boston und Miami. Er erwarb einen Master of Management in Hospitality an der Cornell University School of Hotel Administration und einen Bachelor-Abschluss am Amherst College.„Da das Third-Party- Management als optimale Lösung zur Wertsteigerung im gesamten europäischen Hotelsektor immer beliebter wird, wird Aaron eine Schlüsselrolle dabei spielen, unsere Strategie dort auf die nächste Stufe zu heben“, sagte Warren Fields, CEO von Pyramid Global Hospitality. „Wir glauben, dass unser ausgezeichneter Ruf – der aus einer zwei Jahrzehnte langen Erfolgsgeschichte der aktiven Wertsteigerung für unsere Hoteleigentümer resultiert – uns weiterhin gut als Anbieter von Managementdienstleistungen für die anspruchsvollsten Eigentümer und Investoren positioniert.“Über Hamilton-Pyramide Europe.Hamilton-Pyramid Europe ist eine führende Full-Service-Hotelmanagement- und Co-Investment-Plattform, die sich darauf konzentriert, Hotelbesitzern in ganz Europa beispielloses Fachwissen bereitzustellen. Hamilton hat seinen Hauptsitz in London mit Niederlassungen an verschiedenen europäischen Standorten und betreut ein wachsendes Portfolio an Hotelimmobilien in der gesamten Region.Ihre umfassende Hospitality-Lösung umfasst Hotelmanagement, Asset Management, Projektmanagement und -entwicklung sowie Akquise- und Beratungsdienste, die alle von einem einzigartigen europaweiten Team von Branchenexperten bereitgestellt werden. Als Teil von Pyramid Global Hospitality hat Hamilton eine globale Perspektive und unübertroffene Branchen- und Marktkenntnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.hamiltonpyramid.com und www.pyramidglobal.com