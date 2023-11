SISECAM FEIERT SEIN 88-JÄHRIGES BESTEHEN

Sisecam, einer der Global Player in den Sparten Glas und Chemie, feiert sein 88-jähriges Bestehen.

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKIYE, November 29, 2023 /EINPresswire.com/ -- Sisecam, einer der Global Player in den Sparten Glas und Chemie, feiert sein 88-jähriges Bestehen. Inspiriert vom visionären Leitbild Mustafa Kemal Atatürks, Mitbegründer von Sisecam, setzt sich das Unternehmen mit Innovation und Verbundenheit für seine Branchen ein und strebt dabei täglich nach geschäftlicher Exzellenz und einem positiven Einfluss.

Bereits im Jahr 1935 begab sich das Unternehmen mit nur einem einzigen Werk in der Türkei und 400 MitarbeiterInnen auf Wachstumskurs. Heute ist Sisecam ein weltweit tätiger Vorreiter mit Produktionsstätten in 14 Ländern, einem Vertriebsnetz in 150 Ländern und mehr als 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Als einziges in allen Kernbereichen der Glasindustrie agierendes internationales Unternehmen ist Sisecam aufgrund seines umfassenden digitalen Know-hows, seiner technologischen Kompetenz und seiner hohen Wettbewerbsfähigkeit einer der weltweit führenden Hersteller.

Derzeit gehört Sisecam zu den beiden weltweit führenden Herstellern von Glaswaren und zu den fünf führenden Produzenten von Glasverpackungen und Flachglas. Sisecam ist einer der beiden größten Soda-Hersteller der Welt und Weltmarktführer bei Chromchemikalien.

Sisecam durchläuft derzeit einen umfassenden Transformationsprozess, mit dem es sich für die nächsten 88 Jahre zukunftsreif macht. Einen derartigen Wandel betrachtet das Unternehmen als wesentliches Element des eigenen Fortschritts und ist bestrebt, sich durch den Einsatz intelligenter Technologien und kompetenter Humanressourcen von der Masse abzuheben.

Sisecam setzt seine Bemühungen fort und hat sich für das Jahr 2050 das Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß auf Null zu reduzieren und Nachhaltigkeit in den Fokus seiner Aktivitäten zu rücken. Die Nachhaltigkeitsstrategie 2030 CareforNext hat Sisecam auf seinem Weg zu nachhaltigem Wachstum einen wichtigen Impuls gegeben. Das Unternehmen verfolgt die Entwicklungen in Wissenschaft und Technologie genau und legt dabei seinen Fokus auf die Säulen "Protect the Planet", "Empower Societies" und "Transform Lives" der CareforNext Strategie.

Sisecam stellt seit 10 Jahren Autoglas in Deutschland her

Deutschland ist eines der Länder, in denen Sisecam als Global Player in der Glas- und Chemieindustrie produziert. Heute produziert Sisecam in 14 Ländern auf vier Kontinenten mit 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erreicht mit seinen Produkten 150 Länder weltweit. Als Hersteller in Deutschland trat Sisecam 2013 in den deutschen Markt ein, indem es einen auch in der Slowakei und Ungarn produzierenden Autoglashersteller mit einer Investition von 124 Mio. USD erwarb. In den ersten 7 Monaten des Jahres beliefen sich die Exporte der Sisecam aus Deutschland auf über 3,5 Millionen USD. Weltbekannte Marken wie Audi, Bentley, BMW, Daimler, Porsche und Rolls Royce gehören zu den Kunden von Sisecam in der Autoglas-Sparte. In Deutschland beschäftigt Sisecam 132 MitarbeiterInnen und produziert jährlich 280.000 Quadratmeter Autoglas.

Über Şişecam

Şişecam wurde 1935 gegründet, um die Glasindustrie in der Türkei im Sinne der Vision Mustafa Kemal Atatürks, des Gründers der türkischen Republik, aufzubauen.Heute ist Sisecam ein wichtiger Global Player in den Bereichen Glas und Chemie. Şişecam ist das einzige weltweit tätige Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasproduktion aktiv ist - einschließlich Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen und Glasfaser. Derzeit zählt Sisecam weltweit zu den beiden größten Herstellern von Glaswaren und zu den fünf größten Produzenten von Glasverpackungen und Flachglas. Sisecam ist einer der drei größten Soda-Hersteller der Welt und Weltmarktführer bei Chromchemikalien.

Sisecam spielt eine führende Rolle in den Geschäftsbereichen Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen, Chemie, Automobil, Glasfaser, Bergbau, Energie und Recycling. Sisecam betreibt neben der Türkei Produktionsstätten in Deutschland, Italien, Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Bosnien-Herzegowina, der Russischen Föderation, Georgien, der Ukraine, Ägypten, Indien und den USA.

Die Sisecam Gruppe nähert sich entschlossen ihrem Ziel, in ihren Hauptgeschäftsfeldern unter die Top 3 der Welt zu kommen - mit ihrem leistungsfähigen Fachpersonal und intelligenten Technologien wird der Weg zur Transformation ihrer digitalen Infrastruktur und Unternehmenskultur unter Berücksichtigung künftiger Anforderungen ununterbrochen fortgesetzt. Mit 88 Jahren Unternehmenserfahrung, mehr als 24.000 Beschäftigten, Produktionsstätten in 14 Ländern auf vier Kontinenten und einem Vertriebsnetz in mehr als 150 Ländern setzt Sisecam seinen Wachstumskurs im Einklang mit seiner "Global Excellence"-Strategie und einem integrativen Vorgehen fort. All dies fördert die Entwicklung des gesamten betrieblichen Ökosystems. Şişecam übernimmt mit seiner CareforNext-Strategie, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen im Einklang steht und sich daran orientiert, Verantwortung für den Schutz des Planeten, die Stärkung der Gesellschaft und die positive Veränderung von Lebensbedingungen. Sisecam setzt seine ganze Erfahrung und Fachkompetenz zur Förderung einer umfassenden nachhaltigen Unternehmensentwicklung ein. www.sisecam.com.tr