Le temps des fêtes arrive dans le Sud-Ouest

Vivez la magie du temps des fêtes dans l’arrondissement du Sud-Ouest dès le 30 novembre avec la 8ème édition du Village de Noël de Montréal !

Le Village de Noël s’animera cette année avec plus de lumières, de décors, de féérie, et d’idées cadeaux pour encourager l’achat local.” — Line Basbous

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, November 28, 2023 /EINPresswire.com/ -- Depuis 8 ans, le Village de Noël de Montréal est un rendez-vous incontournable dans le quartier, pour les résidents comme pour les visiteurs extérieurs.

Le jeudi 30 novembre prochain, dès 16h, vous pourrez découvrir les surprises que vous réserve l’édition 2023 : plus de chalets d’artisans, des stations toujours plus gourmandes et les décors inédits du Royaume des Lutins ! En outre, retrouvez le tout nouveau Bureau du Père Noël et l’exposition de son véritable traîneau.

La programmation musicale, culturelle et artistique diversifiée est 100% gratuite et réjouira les petits comme les grands. « Le Village de Noël s’animera cette année avec plus de lumières, de décors, de féérie, et d’idées cadeaux pour encourager l’achat local. Tous.tes nos lutin.es sont déjà au travail pour diffuser l’esprit des fêtes en cette fin d’année », a déclaré Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie.

Encore une fois, le Père Noël sera au rendez-vous chaque fin de semaine pour rencontrer ses plus fidèles admirateurs.trices et se prêter au jeu des photos.

La tradition des soirées gourmandes perdure également avec l’inégalable Montréal Raclette Party qui revient le 1er décembre pour sa 7ème édition, disponible uniquement sur réservation. Le 8 décembre, c’est l’Alsace qui est à l’honneur avec la Knack Party, puis au tour des Antilles de nous faire voyager pour un Noël au soleil le 16 décembre. Finalement, la Lutinerie signera le retour du Grand Festin des Lutins qui viendra clôturer cette édition le 24 décembre avec la distribution gratuite de 1.000 repas de Noël aux citoyen.nes. « Cette initiative nous tient profondément à cœur, car elle incarne notre engagement envers un Noël inclusif et chaleureux pour tous », ajoute Line Basbous.

« C’est avec un plaisir renouvelé que nous accueillons, pour une huitième année consécutive, le Village de Noël de Montréal à la place du Marché. Véritable tradition dans le Sud-Ouest, il permet de s’imprégner de la magie des Fêtes grâce aux activités gratuites, comme la populaire photo avec le père Noël, et de préparer ses emplettes en visitant les chalets des artisan(e)s. Amusez-vous tout en contribuant au développement de notre économie locale, un geste qui s’inscrit dans une perspective de transition écologique. Notre souhait le plus cher demeure que chacun s’y sente invité, peu importe son budget, comme en témoigne la distribution gratuite de 1 000 repas lors du Grand Festin des Lutins. Cet événement inclusif vient clore les festivités dans une ambiance propice au partage, à la bienveillance et à l’ouverture envers tous les membres de notre communauté », déclare Benoît Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

VILLAGE DE NOËL DE MONTRÉAL

Place du Marché Atwater • Du 30 novembre au 24 décembre 2022

Horaires : le 30 novembre de 16h à 19h, les vendredis de 17h à 21h, les samedis de 11h à 20h et les dimanches de 11h à 17h. Le 1er décembre, une fermeture tardive est prévue à 22h à l’occasion de la tant attendue Montréal Raclette Party.

Plongez dans le temps des Fêtes et participez à la conversation sur les médias sociaux avec le mot-clic #noelmtl

Plus d’informations : www.noelmontreal.ca

Visuels haute résolution à télécharger • https://bit.ly/presseVNM23

À propos • La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu à Montréal, notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes dans le Quartier des spectacles et dans le Sud-Ouest. L’organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest). La Lutinerie est aussi derrière les Guinguettes de Montréal qui ont lieu durant l’été à travers la métropole.