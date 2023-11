Pinnacle Infotech - Constructing Certainty with BIM Technology Pinnacle Infotech auf der BIM World Munich 2023 - Metrics Pinnacle Infotech at BIM World Munich 2023

Pinnacle Infotech präsentiert Ihre BIM-Lösungen und -Dienstleistungen, bereits mit digital Twin, Facility Management und PiVDC.

MÜNCHEN, DEUTSCHLAND, November 23, 2023 / EINPresswire.com / -- Pinnacle Infotech , der weltweit führende Anbieter von Building Information Modeling (BIM)-Lösungen, ist bereit, mit deren Teilnahme an der BIM World Munich 2023, einer führenden Veranstaltung, die die Digitalisierung der Bau-, Immobilien- und Facility-Management-Branche vorantreibt, die schrumpfende Baulandschaft in Deutschland zu verändern.Die aktuellesten Berichte des Statistischen Bundesamtes (Deststis) halten in der Baubranche nach und zeigten besorgniserregende Trends auf. Im ersten Quartal 2023 verzeichnete der Kostenindex für Wohngebäude einen deutlichen Anstieg von 8,9 % im vergleich zu dem Vorjahr. Dieser Anstieg ist auf einen Anstieg sowohl der Materialkosten (12,3 % im Jahresvergleich) als auch der Arbeitskosten (3,6 % im Jahresvergleich) zurückzuführen. (Source -In einem so herausfordernden Umfeld erweisen sich die BIM-Lösungen von Pinnacle als Hoffnungsträger und bieten einen bewährten Weg zu Kosteneinsparungen, Effizienzsteigerungen und Projektoptimierungen.Pinnacle Infotech präsentiert Ihre BIM-Lösungen und -Dienstleistungen, bereits mit digital Twin, Facility Management und PiVDC , am Stand Nummer 35 der BIM World, die am 28. und 29. November 2023 in München stattfindet. Die Experten des Unternehmens werden zur Verfügung stehen, um die Leistungsfähigkeit von BIM und Ihre Fähigkeit zur Projektergebnissentransformation zu demonstrieren.Bimal Patwari, CEO und Mitbegründer von Pinnacle Infotech, äußerte sich begeistert von der Veranstaltung und sagte: "Die BIM World ist für uns eine hervorragende Plattform, um mit Branchenführern aus Deutschland in Kontakt zu treten, Erkenntnisse auszutauschen und unsere innovativen BIM-Lösungen zu präsentieren. Durch die Nutzung des kollaborativen und datengesteuerten Ansatzes von BIM können Bauunternehmen Nacharbeiten, Kostenfehler und Materialverschwendung reduzieren, was zu Kosteneinsparungen von bis zu 15 % führt. "Mit dem Motto der BIM World Munich, das sich auf Sicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz und die zentrale Rolle von Digitalisierung und Zusammenarbeit konzentriert, möchte Pinnacle Infotech sein Know-how bei der Gestaltung der AEC-Branche der Zukunft teilen."Es wird erwartet, dass der deutsche Facility-Management-Markt zwischen 2022 und 2027 eine CAGR von etwa 4 % erreichen wird. Wir sind sicher, dass unsere Facility-Management-Dienstleistungen eine entscheidende Rolle dabei spielen können, dieses Wachstum voranzutreiben und Unternehmen dabei zu helfen, ihre operativen und finanziellen Ziele zu erreichen.", fügte Bimal Patwari, CEO und Mitbegründer von Pinnacle Infotech, hinzu.Das Know-how von Pinnacle Infotech in Bezug auf transformative Digital-Twin-Technologie und umfassende Facility-Management-Lösungen wird bei den AEC-Fachleuten und -Enthusiasten auf der Veranstaltung definitiv einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Während digital Twin verwendet wird, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und das Erlebnis zu verbessern, stellt das Facility Management sicher, dass das Projekt nach Abschluss mit höchster Effizienz arbeitet, die Kosten minimiert und die Umweltbelastung reduziert. Mit einem Konsortium von Dienstleistungen wird der Stand von Pinnacle ein bedeutender Anziehungspunkt für Besucher sein, die nach BIM-Lösungsanbietern und ihren bahnbrechenden Beiträgen zur Branche suchen.Das Unternehmen hat für seine herausragende Arbeit mehrere Lorbeeren auf der ganzen Welt erhalten, zuletzt die Autodesk Imagine Awards 2023 in der Kategorie "Making an Impact in the AEC Industry" für das Amazon AWS-Projekt in Jakarta. Pinnacle Infotech wurde mit der ISO 19650-Zertifizierung ausgezeichnet , die die Einhaltung höchster Qualität und Standards bei der Bereitstellung von BIM-Lösungen bestätigt. Das Unternehmen hält sich an ISO 9001:2015 für Qualitätsmanagement, ISO/IEC 27001:2013 für Informationssicherheit und ISO 14001:2015 für Umweltmanagementsysteme.Über PinnaclePinnacle Infotech ist ein weltweit führender Anbieter von Building Information Modeling (BIM) und digitalen Baulösungen. Mit einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz von über 30 Jahren hat Pinnacle Infotech Ihren Kunden immer wieder ermöglicht, unschätzbare Designeinblicke zu gewinnen, höhere Kapitalrenditen zu erzielen, Nacharbeiten zu vermeiden und Materialverschwendung zu reduzieren. Die BIM-Serviceangebote des Unternehmens sind auf die Phasen vor dem Bau, Bau und nach dem Bau eines Projekts zugeschnitten. Das Unternehmen verfügt über ein hochqualifiziertes Team von über 3400 Mitarbeitern in 12 globalen Lieferzentren in Indien, den USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Singapur, Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Pinnacle hat mehr als 15.000+ Projekte für 2000+ Kunden in 43+ Ländern auf 6 Kontinenten abgeschlossen.KontaktinformationenPinnacle Infotech-LösungenS.S.B. Sarani, Bidhannagar, Durgapur, Westbengalen, Indien - 713212Pressekontakt:Mou ChakrabortyAGM | Branding & Unternehmenskommunikation, Pinnacle Infotechmouc@pinnacleinfotech.com

