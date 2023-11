Futurex Lidera Mercado Brasileiro de HSM com Abertura de Dois Novos Centros de Dados

A Futurex agora elimina os principais obstáculos para implementar estratégia de HSM baseada em nuvem na América Latina

SÃO PAULO, BRASIL, November 27, 2023 / EINPresswire.com / -- Futurex , líder mundial em soluções de criptografia de dados em diversas indústrias como finanças, saúde e governo, anunciou hoje a abertura oficial de dois novos centros de dados de classe mundial no Brasil. Essas instalações de ponta marcam um marco significativo no reforço da segurança de dados de alto nível na região, revolucionando a paisagem dos Módulos de Segurança de Hardware (HSM) baseados em nuvem que eliminam obstáculos significativos tipicamente associados à implementação de HSM baseados em nuvem.Esses novos centros de dados servem como a mais recente adição ao extenso portfólio da Futurex e hospedam os serviços VirtuCrypt da Futurex, projetados para HSMs de pagamento em nuvem e gerenciamento de chaves. Esse avanço abre caminho para que as organizações acelerem suas estratégias de migração para a nuvem, liberando potencial ao desbloquear cargas de trabalho para aplicativos de pagamento executados em nuvens públicas. Além disso, fortalece significativamente a segurança de inúmeras aplicações empresariais através do gerenciamento de chaves externo e capacidades de criptografia.Como pioneira na indústria de soluções de HSM em nuvem, a plataforma VirtuCrypt da Futurex oferece provisionamento sob demanda e migração fácil com um clique de implantações físicas de HSM. Esses centros de dados recentemente revelados desempenham um papel fundamental em acelerar o tempo de colocação no mercado dos clientes, oferecendo HSM sob demanda para provas de conceito, avaliações e testes.A liderança contínua da Futurex no mercado de criptografia é sublinhada por suas soluções de gerenciamento de chaves de ponta, integrando-se perfeitamente com cargas de trabalho operando em grandes provedores de nuvem pública, como AWS e Azure. Essa integração simplifica substancialmente o gerenciamento de chaves para empresas e organizações de médio porte.O posicionamento estratégico desses centros de dados garante tempos de latência superiores, muitas vezes abaixo de 10ms, um aspecto crítico para transações financeiras rápidas e autorizações em tempo real. Além disso, com operações baseadas no Brasil, a Futurex mantém diligentemente os mais altos padrões de segurança de dados, aderindo meticulosamente a regulamentos internacionais e locais, como PCI HSM, FIPS 140-2 nível 3, LGPD, entre outros, fortalecendo a proteção das informações inestimáveis de seus clientes.Investir nesses novos centros de dados está alinhado com a estratégia de expansão ambiciosa da Futurex. A empresa está comprometida em fornecer soluções de segurança de ponta e serviços de transação em toda a região, apoiando organizações de várias indústrias e tamanhos a buscar operações seguras e eficientes."Nossos clientes precisam e merecem o mais alto nível de soluções técnicas, e é isso que a Futurex se compromete a trazer a eles", disse o Sr. Campa. “Nossos centros de dados são apenas mais um passo à frente na oferta da Futurex das criptografias de dados mais avançadas, fáceis de usar e flexíveis no mercado latino-americano.”Essa conquista não teria sido possível sem o trabalho árduo e dedicação da equipe da Futurex na América Latina, liderada por Santos Campa, vice-presidente de vendas corporativas, LAC, juntamente com a contribuição vital de Rafael Silva, arquiteto de soluções para a América Latina, que desempenhou um papel crucial na execução deste projeto.A Futurex orgulha-se deste passo significativo em sua jornada na América Latina e está comprometida em oferecer serviços de segurança de dados de classe empresarial aos seus clientes regionais.###Sobre a Futurex:Há mais de 40 anos, a Futurex tem sido líder e inovadora premiada no mercado de criptografia, oferecendo soluções de segurança de dados de nível empresarial intransigentes. Mais de 15.000 organizações em todo o mundo confiam na Futurex para fornecer módulos de segurança de hardware inovadores, servidores de gerenciamento de chaves e soluções de HSM em nuvem. Com sede nos arredores de San Antonio, Texas, e uma presença global que abrange mais de uma dúzia de centros de dados em quatro continentes, a Futurex oferece suporte incomparável para as necessidades críticas de criptografia e gerenciamento de chaves de dados de seus clientes.