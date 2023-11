Les Danois, premiers partisans européens du bio

PARIS, FRANCE, November 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Selon une étude récente de la Commission européenne, c'est bien le Danemark qui est convaincu que le bio respecte les réglementations sur les pesticides, les engrais et les antibiotiques. En deuxième position, l'Italie et la Suède.À Copenhague, le 24 novembre 2023, un événement sera organisé pour faire le point sur les fruits et légumes bio dans les supermarchés européens.Pour suivre l'événement en ligne : https://www.myfruit.it/webinar-made-in-nature-organic-fruit-and-vegetables? lang=enLes Danois sont les plus fervents défenseurs du bio, selon une enquête de la Commission européenne. En effet, 95 % des Danois estiment que les produits bio respectent les réglementations sur les pesticides, les engrais et les antibiotiques. Le Danemark, l'Italie et la Suède suivent avec 93 %. L'Europe dans son ensemble, quant à elle, atteint 83 %.C'est ce que révèle le dernier document de la Commission européenne intitulé « Organic farming in the EU. A decade of organic growth ». La superficie consacrée au bio a également beaucoup augmenté ces dernières années. En 2020, selon l'étude européenne, près de 15 millions d'hectares étaient cultivés en « bio » avec un rythme de croissance de 50 % entre 2010 et 2020. Les fruits et légumes, également très impliqués dans ce secteur spécifique, représentent 11 % de la superficie totale cultivée en bio.L'objectif minimal de 25 % de la surface cultivée dans le cadre des programmes européens est donc en passe d'être atteint. Cela passe également par des programmes d'information et de promotion tels que Made in Nature, un projet de CSO Italie, financé par la Commission européenne et rendu possible grâce à la contribution des entreprises suivantes : Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel et Verybio.Mais aussi grâce au rôle de la grande distribution en mesure de donner un énorme coup de fouet à la diffusion des produits bio. Et c'est précisément au rapport entre les fruits et légumes bio et les supermarchés européens qu'est consacré l'événement du 24 novembre à Copenhague et en simultané dans tous les autres pays participant au projet : l’Italie, la France, l’Allemagne et le Danemark.« Les fruits et légumes bio et la grande distribution : où en sommes-nous ? » Voilà l’intitulé de l'événement prévu le 24 novembre prochain à 11 heures. Il sera également possible de suivre l'événement en ligne en s'inscrivant au lien suivant :Interviendront lors de l’événement :· Elisa Macchi, directrice générale de CSO Italy· Carsten Ahrenfeldt, chef de marché chez Organic Denmark