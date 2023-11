Forscher der BGI-Gruppe werden 2023 zu Clarivate Highly Cited Researchers ernannt

SHENZHEN, CHINA, November 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Kürzlich, Clarivate Analytics die Liste der am häufigsten zitierten Forscher für das Jahr 2023 veröffentlicht, auf der vier renommierte Forscher der BGI-Gruppe vertreten sind: Wang Jian, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender der BGI Group; Yang Huanming, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der BGI Group, Generaldirektor der BGI Group; Xu Xun, Executive Director der BGI Group, Direktor der BGI Research; und Liu Xin, Senior Vice President der BGI Research.Im Jahr 2023 gab Clarivate insgesamt 7.125 Highly Cited Researcher-Auszeichnungen bekannt, die an 6.849 Personen aus über 1.300 Institutionen in 67 Ländern und Regionen vergeben wurden. Die Highly Cited Researchers-Liste von Clarivate zeichnet jährlich die weltweit einflussreichsten Forscher/innen in den Natur- und Sozialwissenschaften aus. Die Highly Cited Researchers repräsentieren einen von 1.000 Natur- und Sozialwissenschaftlern weltweit.Bar Veinstein, President of Academia & Government bei Clarivate, sagte: Wir feiern die Highly Cited Researchers, deren Beiträge unsere Welt verändern, indem sie sie gesünder, nachhaltiger und sicherer machen. Die Anerkennung der Highly Cited Researchers bestätigt nicht nur die Exzellenz der Forschung, sondern steigert auch das Ansehen, fördert die Zusammenarbeit, informiert über die Ressourcenallokation und dient als Leuchtturm für akademische Einrichtungen und kommerzielle Organisationen".BGI-Forscherinnen und -Forscher wurden seit 2015 neun Mal in Folge in die jährliche Highly Cited Researchers-Liste von Clarivate aufgenommen. Zuvor wurden BGI-Forscherinnen und -Forscher auch als Elsevier Highly Cited Chinese Researchers 2022 ausgezeichnet. Beides sind starke Anerkennungen von weltweit führenden akademischen Institutionen für die Forschungsstärke und den akademischen Einfluss von BGI im Bereich der Lebenswissenschaften.Bis Oktober 2023 wird das BGI 4.789 Forschungsarbeiten veröffentlicht haben, davon 555 in den weltweit führenden Fachzeitschriften Cell, Nature, Science und deren Unterzeitschriften sowie im New England Journal of Medicine. Diese Erfolge belegen die bedeutenden Durchbrüche des BGI in wissenschaftlichen Grenzbereichen wie Raum-Zeit-Omics, Einzelzell-Omics, Organregeneration, Hirnforschung sowie Tier- und Pflanzenstudien.Im Nature Index 2023 hat das BGI mit Platz 5 unter den Life-Science-Unternehmenseinrichtungen weltweit und als einzige chinesische Unternehmenseinrichtung unter den Top 10 erhebliche Fortschritte gemacht. Darüber hinaus konnte das BGI seine Spitzenposition als führende Unternehmensforschungseinrichtung im asiatisch-pazifischen Raum im achten Jahr in Folge seit der Aufnahme von Unternehmensforschungsinitiativen in den Nature Index im Jahr 2015 behaupten.Die vollständige Liste von Clarivate finden Sie hier: https://clarivate.com/highly-cited-researchers/