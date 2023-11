Ricercatori del Gruppo BGI menzionati da Clarivate nel 2023 come ricercatori altamente quotati

SHENZHEN, CHINA, November 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Recentemente, Clarivate Analytics ha reso noto l'elenco dei Ricercatori altamente quotati per il 2023, che include quattro illustri ricercatori del Gruppo BGI: Wang Jian, Co-fondatore e Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo BGI; Yang Huanming, Co-fondatore e Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo BGI, Direttore Generale di BGI; Xu Xun, Direttore Esecutivo del Gruppo BGI, Direttore di BGI-Research; e Liu Xin, Vicepresidente Senior di BGI-Research.Nel 2023, Clarivate ha pubblicato un totale di 7.125 designazioni di Ricercatori altamente quotati, assegnate a 6.849 persone provenienti da oltre 1.300 istituzioni in 67 Paesi e regioni. La lista Highly Cited Researchers di Clarivate riconosce annualmente i ricercatori più influenti al mondo nelle scienze e nelle scienze sociali. Tra la popolazione mondiale di scienziati e scienziati sociali, i Ricercatori altamente quotati corrispondono a 1 ricercatore su 1.000.Bar Veinstein, Presidente di Academia & Government di Clarivate, ha affermato: "Festeggiamo i Ricercatori Altamente Quotati, il cui contributo è in grado di trasformare il nostro mondo, rendendolo più sano, più sostenibile e più sicuro. Il riconoscimento verso questi ricercatori altamente qualificati non solo convalida l'eccellenza della ricerca, ma accresce anche la sua credibilità, promuove la collaborazione e orienta l'allocazione delle risorse, fungendo da faro per le istituzioni accademiche e le organizzazioni commerciali".I ricercatori di BGI sono stati selezionati per l'elenco annuale dei Ricercatori Altamente Quotati (Highly Cited Researchers) da Clarivate per nove anni consecutivi, a partire dal 2015. In precedenza, i ricercatori del Gruppo BGI erano stati nominati anche come Elsevier Highly Cited Chinese Researchers nel 2022. Entrambi sono forti riconoscimenti da parte di istituzioni accademiche leader a livello mondiale a favore dei risultati della ricerca e dell'influenza accademica di BGI nel campo delle Scienze Biologiche.A ottobre 2023, BGI ha pubblicato 4.789 articoli scientifici, di cui 555 nelle riviste leader mondiali Cell, Nature, Science e le loro sotto-riviste, nonché nel New England Journal of Medicine. Tali traguardi testimoniano le significative scoperte di BGI nel campo scientifico, come l'omica spazio-temporale, l'omica a singola cellula, la rigenerazione degli organi, la scienza del cervello e gli studi su animali e piante.Nella classifica dell'Index Nature 2023, BGI ha compiuto progressi significativi, occupando la 5° posizione tra le istituzioni corporative di scienze biologiche a livello mondiale, posizionandosi come l'unica istituzione corporativa cinese nella top 10. Inoltre, per l'ottavo anno consecutivo, BGI ha mantenuto la sua posizione leader come prima istituzione corporativa per la ricerca sulle scienze biologiche nella regione Asia-Pacifico, dall'incorporazione delle iniziative di ricerca corporativa nell'Indice Nature nel 2015.L'elenco completo di Clarivate è consultabile al seguente link: https://clarivate.com/highly-cited-researchers/