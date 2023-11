Les Chercheurs de BGI Group Nommés Chercheurs Hautement Cités de Clarivate 2023

SHENZHEN, CHINA, November 20, 2023 / EINPresswire.com / -- Récemment, Clarivate Analytics a publié la liste des Chercheurs Hautement Cités pour 2023, dans laquelle figurent quatre éminents chercheurs de BGI Group : Wang Jian, Cofondateur et Président du Conseil d'Administration de BGI Group ; Yang Huanming, Cofondateur et Membre du Conseil d'Administration de BGI Group, Directeur Général de BGI ; Xu Xun, Directeur Exécutif de BGI Group, Directeur de BGI-Research ; et Liu Xin, Vice-Président Principal de BGI-Research.En 2023, Clarivate a annoncé un total de 7 125 désignations de Chercheurs Hautement Cités, décernées à 6 849 personnes issues de plus de 1 300 institutions réparties dans 67 pays et régions. La liste des Chercheurs Hautement Cités de Clarivate reconnaît chaque année les chercheurs les plus influents du monde dans le domaine des sciences et des sciences sociales. Au sein de la population mondiale de scientifiques et de spécialistes des sciences sociales, les Chercheurs Hautement Cités comptent pour 1 chercheur sur 1.000.Bar Veinstein, Président de l'Académie et du Gouvernement chez Clarivate, a déclaré : "Nous célébrons les Chercheurs Hautement Cités dont les contributions transforment notre monde en aidant à le rendre plus sain, plus durable et plus sécuritaire. La reconnaissance des Chercheurs Hautement Cités ne valide pas seulement l'excellence de la recherche, mais renforce également la réputation, promeut la collaboration, et informe l'allocation des ressources, agissant comme un modèle pour les institutions académiques et les organisations commerciales."Les chercheurs de BGI ont été sélectionnés pour la liste annuelle des Chercheurs Hautement Cités de Clarivate pendant neuf années consécutives depuis 2015. Auparavant, les chercheurs de BGI Group avaient également été nommés Chercheurs Chinois les Plus Cités par Elsevier en 2022. Il s'agit là de deux distinctions importantes de la part d'institutions universitaires de premier plan au niveau mondial pour la force de la recherche et l'influence académique de BGI dans le domaine des sciences de la vie.À la date d'Octobre 2023, BGI avait déjà publié 4 789 articles de recherche, dont 555 dans les plus grandes revues mondiales Cell, Nature, Science, et leurs annexes, ainsi que dans le New England Journal of Medicine. Ces résultats témoignent des percées significatives de BGI dans des domaines scientifiques tels que l'omique spatio-temporelle, l'omique unicellulaire, la régénération des organes, la neuroscience et les études sur les animaux et les plantes.Dans le Nature Index 2023, BGI a fait des progrès significatifs en occupant la 5e position parmi les institutions corporatives en sciences biologiques dans le monde et est la seule institution corporative Chinoise dans le top 10. De plus, BGI a conservé sa position de leader en tant qu'institution corporative de premier plan pour la recherche en sciences biologiques dans la région Asie-Pacifique pour la huitième année consécutive depuis l'incorporation des initiatives de recherche corporative dans le Nature Index en 2015.Consultez la liste complète de Clarivate en cliquant ici : https://clarivate.com/highly-cited-researchers/