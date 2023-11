(Scroll down for English)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο δέχεται υποψηφιότητες για έναν/μια νεαρό/ή Κύπριο/α εξαιρετικών επιτευγμάτων, από την τοπική κυπριακή διασπορά, για να είναι σημαιοφόρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λειτουργία για την Κοινοπολιτεία στο Αββαείο του Γουέστμινστερ στις 11 Μαρτίου 2024. Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από το Royal Commonwealth Society, αποτελεί τον ετήσιο διαθρησκευτικό εορτασμό του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2024 και την κορυφαία δημόσια εκδήλωση για τον εορτασμό της Κοινοπολιτείας.

Κριτήρια για τον/την επιτυχή υποψήφιο/α:

Κύπριος/α πολίτης

Μεταξύ 18 και 29 ετών

Έχει να επιδείξει εξαιρετικά επιτεύγματα

Διαθεσιμότητα μεταξύ 9:45-16:30, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, για τη Λειτουργία, και το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024, μεταξύ 17:00-19:45, για υποχρεωτική πρόβα.

Παρακαλούμε αναφέρετε τα ακόλουθα στοιχεία για τον/την υποψήφιο/α που προτείνετε:

(1) Πλήρες όνομα υποψηφίου

(Τίτλο, Όνομα, Επώνυμο)

(2) Φύλο

(3) Ημερομηνία Γέννησης

(4) Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για τον/την υποψήφιο/α

(5) Τηλέφωνο επικοινωνίας/αριθμό κινητού

(6) Λόγο που τον/την προτείνετε

(7) Ονοματεπώνυμο προτείνοντος

Αποστολή υποψηφιοτήτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση hclpress@mfa.gov.cy. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023.

______________________________

ANNOUNCEMENT – CALL FOR NOMINATIONS

The High Commission of the Republic of Cyprus to the United Kingdom is inviting nominations for a young Cypriot of outstanding achievement from the local Cypriot diaspora, to carry the flag of the Republic of Cyprus at the Commonwealth Service at Westminster Abbey on 11 March 2024. The event, which is being organised by the Royal Commonwealth Society, is the United Kingdom’s 2024 annual inter-faith celebration and premier public event to celebrate the Commonwealth.

Criteria for the successful nominee:

Cyprus national

Between the ages of 18 and 29 years old

Of outstanding achievement

Availability between 9:45-16:30 on Monday 11 March 2024 for the Service and on Saturday 09 March 2024 between 17:00-19:45 for a mandatory rehearsal

Please indicate the following details for the nominee you are proposing:

Full name of nominee (title, first name, surname)

Gender

Date of Birth

Contact Email Address for nominee

Contact telephone/mobile number

Reason for nomination

Name of nominator

Send by EMAIL to hclpress@mfa.gov.cy. Deadline for nominations to be received is Wednesday, 6 December 2023.

_________________________________