Televised New Year Message from the President of the Republic of Cyprus, Mr Νikos Christodoulides

Τηλεοπτικό Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη
Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,
Το τέλος της χρονιάς και η έλευση του νέου έτους προσφέρεται για αναστοχασμό, απολογισμό, αλλά και εφαλτήριο για επίτευξη περαιτέρω προόδου στη μεγάλη προσπάθεια να αλλάξουμε τη χώρα μας.
Το 2026 ξεκινά με μια στιγμή ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αφού από αύριο και για έξι μήνες η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Πρόκειται, αναμφίβολα, για μια στιγμή υπερηφάνειας, για μια εθνική αποστολή, για μια τεράστια ευθύνη, στην οποία είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθούμε με επιτυχία, εργαζόμενοι για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο.
Κυρίες και Κύριοι,
Ο ερχομός του 2026 βρίσκει την Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, να πορεύεται με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια στον δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης, σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με μηδενικό πληθωρισμό, με σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και με συνεχείς αναβαθμίσεις από όλους τους διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης.
Όλα αυτά μεταφράζονται σε συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα για τους πολίτες, για το Κράτος, για τη χώρα μας. Πρωτίστως, μάς επιτρέπουν τη στοχευμένη κοινωνική πολιτική, μάς επιτρέπουν να επενδύουμε ουσιαστικά στην Παιδεία, στην Υγεία, στο Στεγαστικό, στο Κράτος Πρόνοιας, σε όλα αυτά που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.
Την ίδια ώρα, συνεχίζουμε τη μεγάλη προσπάθεια για ανασυγκρότηση και εκσυγχρονισμό του Κράτους του 1960, μέσα από συνεχείς και τολμηρές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των πολιτών, την επαφή τους με το δημόσιο, το επίπεδο ζωής, δημιουργώντας την ίδια στιγμή ελπίδα και προοπτική στη νέα γενιά της χώρας μας.
Και ακριβώς, μέσα από αυτήν τη συλλογιστική, προωθήσαμε εμβληματικές μεταρρυθμίσεις, όπως τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας, που τίθεται σε ισχύ από αύριο και που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας, αφού το όφελος επιστρέφει απευθείας στα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.
Ήταν στο ίδιο πλαίσιο που προωθήσαμε και τη μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, τον εκσυγχρονισμό της Νομικής και Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους, την αυτόματη εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, το δικαίωμα ψήφου από τα 17 έτη και πολλές άλλες πολιτικές, πάντα προς όφελος των πολιτών. Και ακριβώς με την ίδια επιμονή θα συνεχίσουμε και το 2026, με το Συνταξιοδοτικό και την ουσιαστική αύξηση των συντάξεων να αποτελεί εμβληματική μας μεταρρύθμιση.
Φίλοι και Φίλες,
Πλησιάζοντας στη συμπλήρωση του τρίτου έτους διακυβέρνησης, συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, με ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμό και με ισχυρή πολιτική βούληση την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησής μας, το οποίο είναι θεμελιωμένο στον κοινωνικό φιλελευθερισμό που θέλει το κράτος να είναι κοινωνικά ευαίσθητο, να υπηρετεί τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, και την ίδια στιγμή να δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για το επιχειρείν, τις επενδύσεις και όλους τους μοχλούς οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ανάπτυξης.
Εργαζόμαστε, για να εφαρμόσουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης, στη βάση του οποίου όλες οι πολιτικές μας αποφάσεις και δράσεις εξυπηρετούν τις πέντε βασικές προτεραιότητές μας:
- Την εξωστρεφή εξωτερική πολιτική, με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, με ισχυρή άμυνα και ασφάλεια,
- την ανθεκτική και ισχυρή οικονομία,
- τον εκσυγχρονισμό του Κράτους με συνεχείς μεταρρυθμίσεις,
- τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αντιμετώπιση της διαφθοράς, και, φυσικά,
- τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Χαίρομαι πραγματικά, γιατί μια αποτίμηση των μέχρι σήμερα πεπραγμένων επιβεβαιώνει τη συνέπεια λόγων και έργων στην υλοποίηση των όσων έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά, αλλά και μετεκλογικά, που αποτελούν και το κοινωνικό μας συμβόλαιο με τον κυπριακό λαό.
Και ακριβώς με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε και το 2026, ενδυναμώνοντας όλους τους παράγοντες ισχύος της χώρας μας, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Στο εσωτερικό, αντιμετωπίζοντας τη μεγάλη πρόκληση του μεταναστευτικού, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της πατρίδας μας, θεμελιώνοντας ένα Κράτος Δικαίου, απλοποιώντας και καταργώντας διαδικασίες, υπηρετώντας πιστά την αδιαπραγμάτευτη μας βούληση για διαφάνεια, για λογοδοσία, για καταπολέμηση της διαφθοράς.
Σε διεθνές επίπεδο, έχοντας ξεκάθαρο ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό, θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε στον δρόμο της ευθύνης, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο ως πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής. Θα συνεχίσουμε με πρωτοβουλίες και δράσεις να αναβαθμίζουμε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και να αναδεικνύουμε την προστιθέμενή της αξία στην αντιμετώπιση περιφερειακών, ευρωπαϊκών και διεθνών προκλήσεων. Πάντα ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος.
Κυρίες και Κύριοι,
Όλα όσα προανέφερα ενισχύουν καταλυτικά τη μεγάλη μας προσπάθεια για την επίτευξη της ύψιστης μας προτεραιότητας, που δεν είναι άλλη από την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας, πάντα στη βάση των Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ), των συγκλίσεων που επιτευχθήκαν, και φυσικά, των αρχών και αξιών της ΕΕ και του κοινοτικού κεκτημένου.
Από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου εργαζόμαστε στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν το 2017. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί ήταν οι δικές μας προσπάθειες που οδήγησαν στην ουσιαστική επανεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας με τον διορισμό της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, τις Τριμερείς και Πολυμερείς Διασκέψεις, τον διορισμό, για πρώτη φορά, Προσωπικού Απεσταλμένου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη σαφή και ουσιαστική διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό. Και αυτήν τη μεγάλη προσπάθεια θα συνεχίσουμε, χωρίς να παραβλέπω τις δυσκολίες και τις προκλήσεις, με μοναδικό στόχο την επανένωση της πατρίδας μας μέσα από μια λειτουργική και βιώσιμη λύση.
Αυτή είναι η υπόσχεση, αλλά και η υποχρέωσή μου. Και είμαι πανέτοιμος να αναλάβω την ευθύνη έναντι του κυπριακού λαού, των προσφύγων και εγκλωβισμένων μας, των συγγενών των αγνοουμένων. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και η πολιτική μας βούληση ισχυρή και αδιαμφισβήτητη. Αυτό είναι και το σαφές μήνυμα προς τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, αλλά και την Τουρκία.
Φίλες και Φίλοι,
Σε λίγες ώρες υποδεχόμαστε το 2026, με τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας να κυματίζει περήφανα στον κορυφαίο ιστό της Ευρώπης, και με τη βεβαιότητα ότι η πατρίδα μας θα συνεχίσει να πορεύεται με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά σε όλους.
Μαζί αλλάζουμε την Κύπρο, με όραμα, στρατηγικό σχεδιασμό και ξεκάθαρο πλάνο.
Televised New Year Message from the President of the Republic of Cyprus, Mr Νikos Christodoulides
Fellow compatriots,
The end of this year and the arrival of the New Year offer us an opportunity for reflection, evaluation, and also serve as a catalyst for achieving further progress in the major efforts we are putting in to change our country for the better.
2026 begins with a milestone moment for the Republic of Cyprus, as from tomorrow and for the next six months, our country will assume the Presidency of the Council of the European Union (EU). It is undoubtedly a moment of great national pride as we take on this significant responsibility, and I am confident that we will rise to the challenge successfully and work together towards an Autonomous Union. Open to the World.
Ladies and Gentlemen,
The dawning of 2026 finds the Republic of Cyprus, thanks to our responsible fiscal policy, moving forward with confidence and pride on the path of economic growth, boasting full employment, zero inflation, a significant reduction in public debt and successive upgrades in its credit rating from all international Rating Agencies.
All of this translates into tangible results for citizens, for the State and for our country. First and foremost, it allows us to implement targeted social policies and to invest substantially in education, health, housing, the welfare state, in all the areas that actually make a difference to citizens’ daily life.
At the same time, we are continuing the major effort to restructure and modernise the State that was established in 1960, through ongoing and bold reforms that improve transparencyand accountability, and make a real difference to citizens’ daily lives, their dealings with public services and their standard of living, while at the same time creating hope and prospects for Cyprus’ next generation.
And precisely in line with these policies, we have promoted landmark reforms, such as the overhaul of the country’s taxation system, which will take effect from tomorrow and will restore the balance between social justice and economic competitiveness, since the tax income generated will be directly returned to households, to the middleandworkingclasses, to families and businesses.
Within this same framework, we have proceeded to reform the teacher evaluation system, modernise the LawOfficeandAudit Officeof the Republic of Cyprus, implement the digital transformation of the State, make registration in the electoral rolls automatic, introduce the right to vote from the age of 17 and adopt many other policies, all of which are always designed to benefit citizens. And we will continue with exactly the same determination in 2026, with the pension reform and the substantial increase in pensions as our flagship reform.
Dear friends,
As we approach the end of our Government’s third year in office, we are continuing with determination, a clear plan and strategy and with strong political will to implement our governance programme, which is based on the principles of social liberalism, according to which the State has to be socially aware and uphold the principles of equality and solidarity, while at the same time creating a favourable environment for entrepreneurship, investments, and all drivers of economic activity and social development.
We are working to implement an ambitious governance programme, based on all our policy decisions and actions which serve our five key priorities:
- An outward-looking foreign policy, with a clear European and Western focus, and strong defence and security;
- A resilientand strong economy;
- The modernisation of the State through ongoing reforms;
- Transparency, accountability and the prevention of corruption; and
- The improvement of citizens’ daily life.
I am truly pleased to report that taking stock of our achievements so far confirms that our actions have matched our words in fulfilling what we promised both prior to and post the elections, which also constitutes our social contract with the electorate, the people of Cyprus.
And we will continue in 2026 with exactly the same commitment and responsibility, reinforcing every pillar of our country’s strength, both at home and abroad. Domestically, we will face the great challenge of migration, consolidate our country’s deterrent power, entrench the rule of law, simplify procedures and cut through red tape, remaining true to our non-negotiable determination to achieve transparency, accountability and to fight corruption.
On the international stage, with a clear European and Western focus, we will continue to walk the path of responsibility, playing an active role as a pillar of security and stability in the wider Middle East region. Through initiatives and actions, we will continue to enhance the Republic of Cyprus’ international standing and to highlight its added value in addressing regional, European, and international challenges. We will always be part of the solution and never part of the problem.
Ladies and Gentlemen,
Everything I have referred to so far decisively strengthens our great effort to achieve our top priority, namely the liberation and reunification our homeland, based on the United Nations’ resolutions, the agreements that have been reached and, of course, the principles and values of the EU and the acquis communautaire.
From the very first moment of assuming the governance of the country, we have been working on the basis of a specific plan to ensure the resumption of talks from where they interrupted in 2017. I am very pleased to report that our efforts have led to the international community taking an active interest once more, with the appointment of the United Nations Secretary-General’s Personal Envoy on Cyprus, the Trilateral and Multilateral Conferences and the appointment, for the first time, of the Special Envoy of the President of the European Commission for Cyprus, and the clear and meaningful linking of EU-Turkey relations with the Cyprus problem. We will continue these major efforts, without overlooking the difficulties and challenges, with the sole aim of reuniting our homeland through a viable and lasting solution.
This is my promise, and also my duty. I am fully prepared to assume my responsibilities towards the people of Cyprus, towards our refugees, our compatriots who are enclaved and the relatives of those who are missing. Our objective is very clear, and our political will is strong and unwavering. This is also my clear message to our Turkish Cypriot compatriots and to Turkey.
Dear friends,
In a few hours, we will be welcoming 2026, with the flag of the Republic of Cyprus proudly flying on the highest mast in Europe, and with the certainty that our homeland will continue to move forward with responsibility and confidence, on both the domestic and the international stage.
I wish you all a happy, healthy and prosperous New Year!
Together, we are changing Cyprus for the better, with vision, a strategic approach and a clear plan.
