Christmas Message by the High Commissioner of the Republic of Cyprus to the United Kingdom, Dr Kyriacos Kouros

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο Δρος Κυριακού Κούρου

Αγαπητά μέλη της κυπριακής παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες,

Ζούμε σε μια εποχή, κατά την οποία η διεθνής κοινότητα δοκιμάζεται όσο σπάνια στο πρόσφατο παρελθόν. Πόλεμοι και συγκρούσεις εκτυλίσσονται σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη, από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και πέρα από αυτήν, υπενθυμίζοντας με επώδυνο τρόπο πόσο εύκολα κλονίζονται η ειρήνη και η ασφάλεια όταν παραβιάζονται το διεθνές δίκαιο και οι θεμελιώδεις αρχές που τις στηρίζουν. Οι εξελίξεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για σταθερότητα, σεβασμό των συνόρων, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έμπρακτη αλληλεγγύη προς όσους πλήττονται.

Σε αυτό το περιβάλλον, για εμάς τους Κυπρίους, οι εξελίξεις αυτές δεν αποτελούν απλώς ειδήσεις. Αγγίζουν ένα πολύ οικείο τραύμα, καθώς η πατρίδα μας εξακολουθεί, μισό και πλέον αιώνα μετά, να βιώνει τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και κατοχής. Η φετινή περίοδος των εορτών μάς βρίσκει να διανύουμε τα 51 χρόνια και να οδεύουμε προς τα 52, με την πατρίδα μας να παραμένει μονομερώς διχοτομημένη, με την παράνομη κατάληψη 37 τοις εκατό του εδάφους μας από τον εισβολέα, και χιλιάδες συμπολίτες μας να εξακολουθούν να στερούνται θεμελιώδη δικαιώματα.

Τέτοιες μέρες που ο κόσμος στρέφει το βλέμμα στην ειρήνη, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελπίδα, εμείς οφείλουμε να αναστοχαζόμαστε βαθύτερα την ανάγκη για τερματισμό της κατοχής μέσω διαπραγματεύσεων και την ειρηνική επανένωση της Κύπρου. Τα παγκόσμια γεγονότα μάς υπενθυμίζουν πόσο κρίσιμο είναι το να επιδιώκουμε μια λύση που να βασίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου, στα ψηφίσματα του ΟΗΕ και στον σεβασμό των δικαιωμάτων, καθώς και τη βούληση της πλειοψηφίας όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.

Σε αυτή την πορεία, η παροικία μας στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαχρονικά αποτελέσει πολύτιμος σύμμαχος. Τα παλαιότερα μέλη της, με τη σοφία και την εμπειρία τους, κράτησαν άσβεστη την ιστορική μνήμη και την αγάπη για την πατρίδα. Οι νεότερες γενιές, μεγαλωμένες σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, αναδείχθηκαν σε σύγχρονους πρεσβευτές της Κύπρου: ενισχύουν τον διάλογο, προβάλλουν τον πολιτισμό μας και διατηρούν ζωντανές τις γέφυρες επικοινωνίας και κατανόησης. Είναι και δική τους ευθύνη –και δική μας όλων– να παραμένουμε ενεργοί, ενωμένοι και προσηλωμένοι σε μια δημοκρατικά εξασφαλισμένη και βιώσιμη λύση.

Το νέο έτος φέρνει για την Κυπριακή Δημοκρατία μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση, αλλά και τιμή: την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η συγκυρία αυτή προσφέρει στην Κύπρο την ιστορική ευκαιρία να αναδείξει τις ικανότητές της ως κράτος που συμβάλλει ουσιαστικά στην τήρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής, να προωθήσει τις αρχές της συνεργασίας και της πολυμέρειας και να υπενθυμίσει στην Ευρώπη –με νηφαλιότητα, αλλά και αποφασιστικότητα– ότι στα νοτιοανατολικά της σύνορα, τα οποία περιβάλλονται από εστίες αστάθειας, παραμένει άλυτο ένα ζήτημα εισβολής και κατοχής εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Η Προεδρία αυτή, θέλουμε να πιστεύουμε, πως είναι ευθύνη όλων μας, καθώς η εικόνα, η φωνή και η στάση των Κυπρίων στο εξωτερικό αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής μας παρουσίας.

Ας αφήσουμε τον λόγο του ποιητή μας Κώστα Μόντη να μας συντροφεύσει αυτές τις μέρες, με την τόσο αιχμηρή του διαύγεια:

«Και πάλι λες δεν είναι δυνατό

όλες αυτές οι ευχές να ψεύδονται

και πάλι λες δεν είναι δυνατή

τέτοια πανταχόθεν σύμπτωση,

δεν είναι δυνατή τέτοια πανταχόθεν συμπαιγνία».

Στους συμπολίτες μας Χριστιανούς εύχομαι ευλογημένα και ειρηνικά Χριστούγεννα. Σε όλες και όλους, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, εύχομαι μια ευτυχισμένη νέα χρονιά γεμάτη υγεία, ασφάλεια, συνεργασία και δημιουργικότητα. Είθε το 2026 να μας φέρει πιο κοντά σε έναν κόσμο χωρίς συγκρούσεις και σε μια Κύπρο ελεύθερη, επανενωμένη και βιώσιμη για όλους τους κατοίκους της.

Δρ Κυριακός Κούρος

Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Christmas Message by the High Commissioner of the Republic of Cyprus to the United Kingdom, Dr Kyriacos Kouros

Dear members of the Cypriot community in the United Kingdom,

Dear compatriots,

We are living in a period during which the international community is being tested to an extent rarely seen in recent history. Wars and conflicts are unfolding in different parts of the world, from the Middle East to Ukraine and beyond, reminding us in a painful manner of how easily peace and security are undermined when international law and the fundamental principles that underpin them are violated. These developments highlight the need for stability, respect for borders, protection of human rights and tangible solidarity with those who are affected.

In this environment, for us Cypriots, these developments are not merely news. They touch upon a very familiar wound, as our homeland continues, more than half a century on, to experience the consequences of the illegal invasion and occupation. This festive season finds us marking 51 years and moving towards 52, with our country remaining unilaterally divided, with 37 percent of our territory under illegal occupation by the invader, and with thousands of our fellow citizens still deprived of fundamental rights.

At such a time, when the world turns its attention to peace, human dignity and hope, we have a duty to reflect more deeply on the need to end the occupation through negotiations and to achieve the peaceful reunification of Cyprus. Global developments remind us how critical it is to pursue a solution based on the principles of international law, the resolutions of the United Nations and respect for rights, as well as the will of the majority of all Cypriots, both Greek Cypriots and Turkish Cypriots.

Along this path, our community in the United Kingdom has been a valuable ally. Its older members, drawing on their wisdom and experience, have kept historical memory and love for the homeland alive. Younger generations, raised within a multicultural environment, have emerged as modern ambassadors of Cyprus. They foster dialogue, promote our culture and sustain vital bridges of communication and understanding. It is their responsibility –and indeed the responsibility of us all– to remain active, united and firmly committed to a democratically secured and viable solution.

The new year brings for the Republic of Cyprus a particularly important challenge, but also an honour: the assumption of the Presidency of the Council of the European Union during the first half of 2026. This moment offers Cyprus the historic opportunity to demonstrate its capabilities as a state that contributes substantively to European policymaking, to promote the principles of cooperation and multilateralism, and to remind Europe, with composure and determination, that at its south eastern borders, surrounded by pockets of instability, an unresolved issue of invasion and occupation within European territory persists. We want to believe that this Presidency is a shared responsibility, as the image, voice and conduct of Cypriots abroad constitute an integral part of our European presence.

Let us allow the words of our poet Costas Montis to accompany us during these days, with their incisive clarity:

“And once again you say it is not possible

that all these wishes are false,

and once again you say it is not possible,

such coincidence from every direction,

such collusion from every direction.”

To our Christian compatriots, I wish blessed and peaceful Christmas celebrations. To everyone, regardless of faith, I wish a happy New Year filled with health, security, cooperation and creativity. May 2026 bring us closer to a world without conflict and to a Cyprus that is free, reunified and sustainable for all Cypriots.

Dr Kyriacόs Kouros

High Commissioner of the Republic of Cyprus to the United Kingdom