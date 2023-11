Bianca Rossini Lança “Apaixonada”, Uma Ode à Sensualidade da Música Brasileira

Bianca Rossini - Apaixonada "Apaixonada" reafirma a grande habilidade de Bianca Rossini como compositora e sua versatilidade artística. Cada faixa é uma expressão autêntica de sua paixão pela música e narrativa pessoal. Apaixonada Creditos

Bianca Rossini Lança 'Apaixonada': Inovação na Bossa Nova, o Album Promete uma Jornada Musical Vibrante, Celebrando a Riqueza da Música Brasileira

BEVEVERLY HILLS, CA, USA, November 15, 2023 / EINPresswire.com / -- Emoções à Flor da PeleA cantora e compositora Bianca Rossini está de volta com o seu mais novo álbum, "Apaixonada". Reconhecida por sua abordagem moderna à bossa nova, samba e MPB, a artista apresenta um trabalho que captura a essência vibrante e sedutora da música brasileira. “Apaixonada” não apenas evoca emoções profundas, mas também apresenta melodias envolventes que desafiam a monotonia. Com 10 canções inéditas, este álbum representa um ponto de virada na carreira da artista ao incorporar elementos e referências do universo da música pop.Elogios de Jeff TamarkinO renomado autor e historiador norte-americano Jeff Tamarkin, observador próximo da carreira de Bianca Rossini, descreve o álbum de forma empolgante: “O novo material de Rossini eleva sua sonoridade a outro patamar. Com composições originais, ela explora novos estilos e sons, criando paisagens sonoras inéditas em sua discografia. O repertório impressiona com qualidade de composição, performance, arranjo e produção, encapsulando o som de um Brasil moderno, conectado às tradições, enquanto ousa explorar o futuro”.A Essência de Ipanema em Cada CançãoA maior parte das canções de “Apaixonada” foi escrita no ensolarado bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, refletindo uma sincera homenagem à cultura vibrante da Cidade Maravilhosa. As gravações ocorreram em Los Angeles (EUA), no Blue Danube Studios, com a produção conjunta de Bianca Rossini e Peter Roberts, contando com a inestimável participação de músicos dos Estados Unidos, Portugal e Brasil, que contribuíram com paixão e dedicação ao projeto.O novo álbum reafirma a grande habilidade de Bianca Rossini como compositora e sua versatilidade artística. Cada faixa é uma expressão autêntica de sua paixão pela música e narrativa pessoal. “Apaixonada” promete levar o ouvinte a uma viagem musical que celebra a riqueza da música brasileira, imergindo em uma noite aquecida pela brisa do mar, oferecendo uma experiência pulsante de ritmo e paixão."Apaixonada" está disponível nas plataformas digitais, incluindo Spotify, Apple Music, Amazon e em www.biancarossini.com . Para ver a lista de faixas, créditos e media de "Apaixonada", clique aqui . Para mais informações, por favor contacte denise@writebrainmedia.com.Sobre Bianca RossiniBianca Rossini nasceu no Rio de Janeiro e reside em Beverly Hills, CA. Ela é uma artista multifacetada, atuando como cantora, compositora, atriz , dançarina, coreógrafa e autora de livros. Seus álbuns e EPs e Singles anteriores "Kiss of Brasil", "Vento do Norte", "Meu Amor" e "Rio Paradise" , chamaram atenção e conquistaram o reconhecimento da crítica internacional especializada em jazz e gêneros afins. Vários de seus singles ganharam destaque nas programações de rádios do segmento e, no ambiente digital, ultrapassam milhões de reproduções nas principais plataformas de streaming.