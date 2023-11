SABESP ANUNCIA RESULTADOS DO 3T23

SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, November 9, 2023 / EINPresswire.com / -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (B3: SBSP3; NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes, anuncia hoje seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023.No 3T23 o EBITDA ajustado totalizou R$ 2.414,0 milhões, com acréscimo de R$ 277,8 milhões comparativamente aos R$ 2.136,2 milhões apresentados no 3T22, uma variação positiva de 13,0%. Como consequência, a margem EBITDA ajustada (sem receita de construção) atingiu 47,1% ante 46,1%.O lucro consolidado atingiu R$ 846,3 milhões neste trimestre, representando um decréscimo de R$ 234,8 milhões ou 21,7%.Prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município da Estância Turística de OlímpiaEm 11 de outubro de 2023, foi assinado o Contrato de Concessão para Prestação dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Olímpia, após a constituição da SPE SABESP Olímpia S/A, iniciando-se nesta mesma data o período de 60 dias durante o qual a operação está sendo realizada pelo DAEMO – Departamento de Água e Esgoto do Município de Olímpia e assistida pela SPE e, após este período, toda a operação será realizada pela SPE, dando início ao prazo da Concessão. Não houve impacto no resultado do 3T23.Receita de serviços de saneamentoAumento de R$ 527,0 milhões ou 10,5%, assim impactado: (i) reajuste tarifário de 9,6% desde maio de 2023; (ii) aumento de 3,5% no volume faturado total; e (iii) aumento da tarifa média pelo incremento nas faixas de maior consumo da categoria residencial.A versão completa do arquivo está disponível no site da Companhia: ri.sabesp.com.br