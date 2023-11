Les activités du temps des fêtes à Montréal

Édition 2023 du Grand Circuit féérique

Cette saison s’annonce magique et nous avons hâte de vibrer au rythme des festivités de fin d’année!” — Line Basbous

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, November 9, 2023 /EINPresswire.com/ -- Retenez la date du 25 novembre au centre-ville! Les célébrations démarrent en fanfare avec le retour de 2 évènements majeurs : le Défilé du Père Noël suivi du lancement de la 3ème édition du Grand Marché de Noël de Montréal, marquée par le concert d’ouverture de Kevin Bazinet sur la place des Festivals. « Le centre-ville de Montréal est le lieu par excellence pour les Fêtes et pour se rassembler tout au long de l'hiver. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer le Grand marché de Noël de Montréal à la Place des Festivals qui contribue à faire vivre la magie des Fêtes en plein cœur du centre-ville », a annoncé Glenn Castanheira, directeur général de la SDC Montréal Centre-Ville.

Puis ce sera ensuite au tour du Village de Noël au Marché Atwater d’ouvrir ses portes pour la 8ème édition, le jeudi 30 novembre.

Le Circuit féérique offre à travers ses marchés de Noël, ses rendez-vous gourmands traditionnels, et ses différentes installations, une programmation musicale, culturelle et artistique 100% gratuite partout en ville. « Nous sommes heureux de pouvoir présenter de nombreuses nouveautés cette année, dans les décors et animations de nos marchés de Noël mais aussi dans la diversité des initiatives hivernales que l’on retrouve notamment sur le boulevard Monk avec le Sentier des Lumières, ou encore les aménagements festifs déployés dans l’arrondissement CDN-NDG “Le Coin des Fêtes”. Cette saison s’annonce magique et nous avons hâte de vibrer au rythme des festivités de fin d’année! », a déclaré Line Basbous, directrice générale de La Lutinerie.

Comme toujours, le Grand Circuit féérique offrira l’occasion de découvrir le talent de plus d’une centaine d’artisans et producteurs locaux que l’on retrouvera dans de petits chalets décorés et illuminés, de rencontrer le Père Noël lors de sa tournée, ou encore de profiter des grands concerts (en)chantés les samedis soirs au Marché de Noël au Quartier des Spectacles. Les occasions sont nombreuses pour s’immerger dans une ambiance chaleureuse et profiter d’animations accessibles à tous.tes.

« Le centre-ville de Montréal se transforme en une véritable féérie pendant la saison froide, offrant une expérience hivernale inoubliable à tous les visiteurs et résidents. Les lumières scintillantes, le Grand Marché et le Village de Noël, la scène gastronomique sans pareille et la chaleur de notre communauté accueillante font de Montréal une destination incontournable pour tous ceux en quête de magie des fêtes », affirme Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal.

L’information exclusive de ce communiqué est le retour du Party du Nouvel An du Centre-Ville, pour une seconde édition encore plus festive et éclatante. L’évènement se tiendra dans le décor du Grand Marché de Noël et présentera une offre de foodtrucks et buvettes ainsi qu’une programmation spéciale jusqu’à 1h du matin.

---

SENTIER DE LUMIÈRES

Boulevard Monk • Du 23 novembre 2023 au 11 janvier 2024

La soirée d’inauguration de ce parcours lumineux se tiendra le 23 novembre 2023 de 16h à 19h. Au programme, animations musicales, photobooth lumineux, maquillage gratuit.

---

GRAND MARCHÉ DE NOËL DE MONTRÉAL

Quartier des spectacles • Du 25 novembre au 30 décembre 2023

Encore plus d’animations ! De nouveaux ateliers pour petits et grands dans une Orangerie plus chaleureuse que jamais. Le spectacle signature “Noël à Montréal’’ revient également tous les jours sur scène du 18 au 24 décembre avec des chansons originales pour découvrir l’univers magique du Royaume des Lutins. Horaires d’ouverture : jusqu’au 17 décembre les jeudis et vendredis de 15h à 21h, les samedis de 11h à 21h et les dimanches de 11h à 19h ; à partir du 18 décembre, en semaine de 13h à 21h et le 24 décembre de 11h à 19h. Fermé le 25 décembre.

---

VILLAGE DE NOËL DE MONTRÉAL

Marché Atwater • Du 30 novembre au 24 décembre 2023

Retour du « Royaume des Lutins » avec de nouvelles activités telles que le Bureau du Père Noël ou encore le Musée des Lutins. Ouvert le 30 novembre de 16h à 19h, les vendredis de 17h à 21h, les samedis de 11h à 20h et les dimanches de 11h à 17h. Le 1er décembre, une fermeture tardive est prévue à 22h à l’occasion de la tant attendue Montréal Raclette Party.

---

LE COIN DES FÊTES

Arrondissement de CDN-NDG • Du 8 au 17 décembre 2023

Une installation multi sites à travers 3 aménagements féériques quartiers : situés dans Côte-des-Neiges sur la Promenade Jean-Brillant et dans Notre-Dame-de-Grâce au parc Paul-Doyon, et sur la Place Guy-Viau. Des animations et distribution de gourmandises gratuites sont également prévues durant ces deux fins de semaine. Les vendredis de 16h à 18h, les samedis de 11h à 17h et les dimanches de 11h à 16h.

---

PARTY DU NOUVEL AN du Centre-Ville

Place des Festivals • Du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024

Une programmation festive de 18h à 1h du matin sur deux scènes : sets de DJ, concerts de musique, buvettes et foodtrucks sur place. Consultez la programmation à venir sur notre site internet.

Plongez dans le temps des Fêtes et participez à la conversation sur les médias sociaux avec le mot-clic #noelmtl

Plus d’informations sur noelmontreal.ca

Visuels à télécharger • bit.ly/presseGCF23

À propos • La Lutinerie est un promoteur événementiel reconnu à Montréal, notamment pour ses événements et installations du temps des Fêtes dans le Quartier des spectacles et dans le Sud-Ouest. L’organisme est récipiendaire et finaliste de plusieurs prix (Tourisme Montréal, Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest). La Lutinerie est aussi derrière les Guinguettes de Montréal qui ont lieu durant l’été à travers la métropole.