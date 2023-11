AI Squared Event zeigt, dass KI hilft, die Produktivität zu steigern – bei einer Schweizer Versicherung sogar um 900%

AI Squared Event - the Panel AI Squared Event - Darko Butina

KI-getriebene Unternehmen können Produktivität ihrer Mitarbeiter um mehr als 60 % zu steigern und dabei jeden Tag eine Stunde schneller reagieren als ihre Wettbewerber, die keine KI einsetzen.” — Darko Butina (AI Squared / DG180)

ZURICH, SWITZERLAND, November 9, 2023 / EINPresswire.com / -- Laut den Ergebnissen der Veranstaltung AI Squared, die am 2. November 2023 in Zürich stattfindet, haben Unternehmen, die KI einsetzen, das Potenzial, die Produktivität ihrer Mitarbeiter um mehr als 60 Prozent zu steigern und täglich eine Stunde schneller auf Kundeninteraktionen zu reagieren. Wie das Beispiel einer Schweizer Versicherung zeigt, konnte diese ihre Produktivität in bestimmten Bereichen dank KI bereits um das Zehnfache steigern. Eines der bemerkenswertesten Ergebnisse der Veranstaltung war die klare Empfehlung, dass, obwohl die Einführung von KI noch in den Kinderschuhen steckt, die Zeit zum Handeln jetzt gekommen ist und sowohl Unternehmen als auch Investoren heute die richtigen Entscheidungen treffen müssen, um ihren Erfolg morgen zu sichern.„Forschungen aus den USA zeigen, dass KI-gestützte Unternehmen das Potenzial haben, die Produktivität ihrer Mitarbeiter mit den vorhandenen Ressourcen um mehr als 60 Prozent zu steigern und dabei täglich eine Stunde schneller auf Kundeninteraktionen zu reagieren als ihre Wettbewerber ohne KI", so Darko Butina * . Seiner Meinung nach müssen Unternehmen jetzt damit beginnen, allgemein verfügbare KI-Tools zu nutzen, um auch in Zukunft relevant zu bleiben. Sie können ihren Wettbewerbsvorteil weiter ausbauen, indem sie ihre internen Prozesse rund um die verfügbaren KI-Lösungen neugestalten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen ihre Lösungen mit KI ergänzen. Wenn möglich, sollten sie eigene proprietäre KI-Lösungen entwickeln, um ein Alleinstellungsmerkmal zu erlangen.Julien Pache präsentierte einen faszinierenden Überblick über die vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten im Bereich KI. KI ist eine neue Technologieplattform, die das Potenzial hat, Unternehmen einer neuen Generation wie Google oder Airbnb hervorzubringen, wie wir es in der Vergangenheit mit dem Internet und anderen früheren Technologieplattformen erlebt haben. Aus Investitionssicht sind die interessantesten Unternehmen, in die man investieren kann, entweder KI-native oder KI-enhanced Unternehmen. Laut Julien Pache werden die vier interessantesten Kategorien von KI-nativen Unternehmen folgende sein Unternehmen, die Dienstleistungsgeschäfte „automatisieren“, Unternehmen, die den Zugang zur Erstellung technischer Inhalte wie „No-Code“ oder die Erstellung von Spielen demokratisieren, Unternehmen, die KI-Infrastrukturen bereitstellen, und Biotech-Unternehmen, die KI nutzen, um neue Medikamente oder Materialien zu entwickeln.Die Podiumsdiskussion mit Dr. Dorian Selz von Squirro, Christian Waldvogel von Netcetera und Dr. Bolko Hohaus von HCP Asset Management vermittelte einen praxisnahen Einblick in die aktuellen Entwicklungen im Bereich KI mit Fokus auf den Schweizer Markt. Dorian Selz stellte unter anderem eine erfolgreiche Lösung von Squirro für eine Schweizer Versicherung vor. Wie Dorian Selz erläuterte, ermöglichte die Lösung dem Versicherungsunternehmen, mit deutlich weniger Ressourcen bessere Ergebnisse zu erzielen und eine Produktivitätssteigerung von über 900 Prozent zu erreichen. Bolko Hohaus von HCP Asset Management erklärte, dass der Einsatz von KI in der Asset Management Industrie auch mit dem sogenannten „Black-Box-Problem“ verbunden ist (damit ist gemeint, dass wir nicht sehen können, wie KI-Lösungen ihre Entscheidungen treffen). Neue KI-native Asset Management-Unternehmen wie HCP seien am besten in der Lage, dieses Problem iterativ anzugehen, fügte Bolko Hohaus hinzu. Die Softwareentwicklungsbranche nutzt KI-Lösungen bereits seit einiger Zeit im Codierungsprozess (Codier-Copiloten), so Christian Waldvogel von Netcetera. Er fügte hinzu, dass KI zwar einen größeren Teil der Low-Level-Coding-Prozesse ersetzen könne, der Bedarf an tiefem technischen Wissen wie Systemarchitektur etc. jedoch bestehen bleibe und die Nachfrage nach erstklassigen Ingenieuren weiter ankurbeln werde. Alle drei Diskussionsteilnehmer waren sich einig, dass für die erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen in Unternehmen sowohl technische Expertise als auch Domänenwissen erforderlich sind. Da es sehr schwierig und manchmal unmöglich sei, das richtige Fachwissen und die richtigen Talente für die Entwicklung und Implementierung von KI-Lösungen intern zu erwerben, sollten alle Unternehmen in Betracht ziehen, KI-Fachwissen und -Lösungen auf dem Markt zu erwerben, wenn sie schneller sein wollen als ihre Konkurrenten.Über AI Square:„AI Square - win with and by AI“ ist eine Initiative von Julien Pache ( https://www.linkedin.com/in/julienpache/ ) und Darko Butina ( https://www.linkedin.com/in/darkobutina/ ). AI Squared konzentriert sich auf Themen wie „Wie man mit KI im Business gewinnt“ und „Wie man über Investitionen in KI nachdenkt“. AI Squared basiert auch auf den Erkenntnissen aus dem Buch „Management in einer KI-getriebenen Welt“ von Darko Butina, das im Juni 2023 erstmals veröffentlicht wurde.Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:* Link zu weiteren Informationen über die genannte Forschung: https://www.nngroup.com/articles/ai-tools-productivity-gains